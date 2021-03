Ludwig Augustinsson jubelt mit seinen schwedischen Kollegen. (LUDVIG THUNMAN/ imago)

Unterschiedlicher könnte die WM-Qualifikation für diese zwei Profis des SV Werder Bremen nicht laufen: Während Ludwig Augustinsson mit Schweden die Gruppe B nach zwei Siegen anführt, steht Milot Rashica nach zwei Niederlagen mit dem Kosovo ganz unten. Im direkten Duell erlebte Augustinsson dabei als Torschütze zum 1:0 beim 3:0-Sieg einen super Tag, während Rashica zum Pechvogel avancierte. Der Stürmer verursachte einen Handelfmeter, den die Schweden zum Endstand nutzten. Zwei andere Werder-Profis waren am Sonntag nur Zuschauer – Marco Friedl beim 3:1-Erfolg seiner Österreicher gegen Färöer und Josh Sargent beim 2:1-Testspielsieg der USA gegen Nordirland.

Fast drei Jahre hatte Augustinsson auf diesen Moment warten müssen – und sein zweiter Treffer für Schweden im 32. Spiel war ein ganz Besonderer: Denn kein Geringerer als Zlatan Ibrahimovic war der Vorlagengeber. Der Superstar brachte seinen Teamkollegen auch nicht irgendwie in Position, sondern mit einem eingesprungenen Hackentrick direkt vor dem Keeper. Augustinsson nahm den Ball an und konnte ihn dann zum 1:0 ins leere Tor schießen. Bei Rashica lief dagegen kaum etwas zusammen. Schlimmer noch: Nach einer Ecke bekam er den Ball nach einer Kopfballverlängerung von Pierre Bengtsson an die Hand, die allerdings auch zu weit oben war. Den Strafstoß verwandelte Sebastian Larsson zum 3:0-Endstand. Der Ex-Dortmunder Alexander Isak hatte das 2:0 markiert.

Rashica wurde kurz nach seinem Missgeschick ausgewechselt. Für seinen Bremer Kollegen war die Partie dann nach 83 Minuten beendet. Beide müssen schon am Mittwoch wieder ran: Augustinsson gegen Estland, Rashica in Spanien.