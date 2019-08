Zwei Werder-Fans sind in einem Regionalzug im Hauptbahnhof Hannover attackiert worden. Wie die Bundespolizeiinspektion Hannover mitteilte, seien sechs unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag in den abfahrbereiten Zug gestürmt, wo sie auf die beiden Opfer eingeschlagen und eingetreten hätten. Danach seien die Schläger geflohen.

Die beiden Werder-Anhänger, 24 und 25 Jahre alt, überstanden die Attacke laut Polizei weitgehend unverletzt und konnten ihre Reise fortsetzen. Die Auswertung der Videoaufnahmen von der Tat habe ergeben, dass es sich bei den Tätern um Anhänger von Hannover 96 handelte. Vier Tatverdächtige stiegen nach Polizeiangaben anschließend in den Metronom Richtung Göttingen.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0511/303650.