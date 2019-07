Der WESER-KURIER schrieb am 17. Juli 1994:

Als sich die Glastüren zum Sporthep öffnen und für die erste Gruppe der Rundgang durch das Weserstadion, die Umkleidekabinen, den Stadioninnenraum sowie das Präsidiumszimmer mit allen Trophäen beginnt, macht sich Vorfreude unter den zahlreichen grün-weißen Kuttenträgern breit: „Das ist die absolute Erfüllung - jetzt durch diese Räume gehen zu können„, bringt ein Fan die Stimmung vieler auf den Punkt. Denn der SV Werder rief gestern zum „Tag der Fans“ ins Weserstadion und über 1500 kamen.

„Wir haben etwa 80 Fanclubs angeschrieben und davon haben 50 ihr Kommen zugesagt", erklärt Manfred Blöhm, Werders Geschäftsführer für Marketing. „Insgesamt haben wir 1000 Einladungen verschickt, doch mit solch einer positiven Resonanz haben wir nicht gerechnet." Dabei will Werder besonders die organisierten Fans ansprechen, um so auch deren Fanclubarbeit aufzuwerten. Blöhm: „Wir wollen die Kontakte zu diesen Gruppen intensivieren und den Anhängern, die ja auch Werbeträger des Vereins sind, mit dieser Aktion ein Dankeschön zurückgeben."

Im Mittelpunkt des Interesses standen aber die Mannen von Trainer Otto Rehhagel. In der Galerie über der Leichtathletikhalle saß im Wechsel die Hälfte der Profis in einer Reihe und erfüllte Autogrammwünsche, während die anderen in den VIP-Räumen zum Plausch bereitstanden. Besonders begehrt waren die Neuen, Wladimir Beschastnikh, Hany Ramzy und Michael Schulz, wobei der Russe wegen des schwierigen Namens bald nur noch „Schaschlik" hieß. Daneben gab es Fanartikel mit 20 Prozent Rabatt, einen Stand vom Fanprojekt, vom Sponsor DBV und am Nachmittag ein Fußballturnier mit 24 Mannschaften.

„Das Größte war der Raum mit dem DFB-Pokal: den einmal anfassen und damit fotografiert zu werden, war schon toll„, schwärmt Jonny von Fanclub „Heidjer“ aus Visselhövede. „Insgesamt ist dieser Fantag super„, ergänzt ein Clubkamerad, „nur die Organsation ist etwas wild, doch das spielt sich sicher noch ein.“

Sauer ist man bei den Fans dagegen weiterhin wegen der Ostkurve. Jonny: „Wir brauchen endlich ein Dach über dem Kopf, die Fans der Gäste stehen ja auch immer im Trockenen. Doch das ist nicht die Schuld von Werder, sondern der Stadt fehlt das Geld."

Zum „Tag der Fans" konnte Werder den treuen Anhängern zudem eine ganz besondere Premiere bieten. Denn die Suche nach dem Werder-Maskottchen ist vorbei, gestern wurde eine Möwe als der neue Glücksbringer der Werderaner vorgestellt - die eigentliche Präsentation soll dann beim ersten Heimspiel folgen. Der Vogel wurde von Dany Rohe, einem 25jährigen Kunststudenten aus Bremen, entworfen und mit 5000 Mark prämiert. „Ich denke, daß die Möwe ganz gut zu Norddeutschland und damit auch zu Werder paßt", so Blöhm. „Mit diesem Maskottchen wollen wir vor allem Kinder und Jugendliche ansprechen, auf dem Fanartikelsektor kommt eine ganze Produktreihe mit dem Motiv heraus."

Gestern durfte sich gar ein Werderaner unter dem Vogelkostüm abplagen - Werders Holländer Ari van Lent mischte sich immer wieder unter die Fans und Profikollegen und stand für Klamauk und Fotos zur Verfügung. „Jetzt fehlt uns nur noch ein Name für unser Maskottchen„, erzählt Blöhm und appelliert gleichzeitig an die Werder-Fans. „Bis zum 15. August können Namensvorschläge an die Geschäftsstelle geschickt werden, dem Sieger winkt ein Preis.“

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier (bei iOS den Link länger gedrückt halten).