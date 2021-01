Vor allem in der Anfangsphase hatten die Berliner Probleme gehabt. (nordphoto.GmbH / gumzmedia)

Gleich fünfmal leuchtete das rot-grün-weiße Firmenlogo während Werder Bremens Gastspiel bei Hertha BSC großflächig auf den Videoleinwänden des Berliner Olympiastadions auf – immer nach Gelben Karten, wenn der Sünder von einem Lebensmittelhersteller aus Brandenburg präsentiert wurde. Vermarktungsmaschinerie Profifußball, da ist schon lange nichts mehr ungewöhnlich, da gibt es mittlerweile etliche Stilblüten – und manchmal, so wie am Samstagabend, eben auch unbeabsichtigte Botschaften. Schon nach neun Minuten war das rot-grün-weiße Logo erstmals zu sehen gewesen: „Werder Feinkost“. Gemessen an der fußballerischen Qualität des Bremer Auftritts ließ sich das zwar nicht eins-zu-eins auf das Spiel übertragen, aber als gutes Omen taugte es allemal. Durch den überraschenden 4:1-Erfolg der Bremer hatte sich ein Eindruck aus den vergangenen drei Wochen jedenfalls verfestigt: Diese Mannschaft hat ordentlich dazugelernt.

„Wir haben gegen einen guten Gegner sehr gut verteidigt und für unser junges Alter sehr clever gespielt“, hielt Werder-Trainer Florian Kohfeldt nach dem Spiel fest, sichtlich erleichtert und vor allem stolz darauf, dass sein Team diesen Abend im eiskalten Olympiastadion so, nun ja, eiskalt hinter sich gebracht hatte. Sieben Torschüsse, vier davon drin, dazu die bessere Zweikampfquote und eine höhere Laufleistung als der Gegner, aber nur 38 Prozent Ballbesitz – das waren die Grundzutaten dieser speziellen „Werder Feinkost“, die den Berlinern überhaupt nicht schmeckte. „Der Gegner war heute sehr effektiv“, hielt Herthas Kapitän Niklas Stark fest. Und sein (inzwischen entlassener) Trainer Bruno Labbadia konstatierte: „Die Bremer haben es sehr gut gemacht, weil sie eng standen.“

Vor allem in der Anfangsphase hatten die Hausherren damit Probleme gehabt. Werders frühe 2:0-Führung nach Toren von Davie Selke (10./Foulelfmeter) und Ömer Toprak (29.) resultierte nicht nur aus der großen Effektivität vorne, sondern auch aus einem konzentrierten Vortrag hinten. Den bis dato einzigen folgenschweren Fehler von Manuel Mbom, der gegen Matheus Cunha einen Strafstoß verursacht hatte, bügelte Torhüter Jiri Pavlenka aus, indem er den Schuss des Gefoulten parierte (21.). Kurz vor und besonders nach der Pause folgte dann eine Phase, in der das Spiel hätte kippen können. Dass es das nicht tat, kann als Fortschritt im Reifeprozess einer jungen Bremer Mannschaft betrachtet werden.

Nach dem Anschlusstreffer von Jhon Cordoba (45.+2) drängte die Hertha bis zur 55. Minute auf den Ausgleich, brachte Werder ordentlich ins Wackeln und vergab gute Möglichkeiten. Die Gäste hielten dieser Druckphase aber stand – und setzten ihrerseits mit dem 3:1 durch Leonardo Bittencourt den vorentscheidenden Nadelstich (57.). Kohfeldt nannte es später „wahnsinnig gut“, wie sich einige seiner jungen Spieler entwickelt haben, und zu dieser Entwicklung gehört zweifellos, auch in schweren Phasen einen kühlen Kopf zu bewahren, eben nicht einzubrechen und den Gegner zurück ins Spiel kommen zu lassen.

„Es ist wichtig, dass wir Punkte sammeln, dass wir uns stabil weiterentwickeln können“, sagte der Werder-Trainer – und hielt fest: „Heute haben wir einen wichtigen Schritt gemacht. Aber jetzt kommt als nächster Gegner Schalke, danach Bielefeld. Das sind die Spiele, die wir ziehen müssen.“ Die Voraussetzungen dafür scheinen günstig. In nun acht Spielen gegen die direkte Konkurrenz hat Werder 17 seiner 21 Punkte geholt, was ein ordentliches Faustpfand im Kampf gegen den Abstieg ist und im Grunde auch Pflicht, um am Ende „stabil in der Liga zu bleiben“, wie es sich Kohfeldt vorgenommen hat. Maximilian Eggestein sagte nach dem 4:1 in Berlin: „Wir kommen aus einer schweren Saison, da kann man nicht erwarten, dass wir gleich wieder Zauberfußball spielen. Jetzt muss man erstmal die einfachen Sachen machen, Punkte einsammeln und Selbstvertrauen tanken.“ Und dabei stört es wahrlich nicht, dass die „Werder Feinkost“ eher eine Hausmannskost ist. Nicht unbedingt raffiniert zubereitet, dafür aber mit einem großen Vorteil: Sie macht satt.