Mittwoch gab es Kohlroulade mit Gemüse, Petersilienkartoffeln und Sauce. Der Unterschied liegt im Detail, erklärt Jens Vaassen, bei Werder als Koch für die gesunde Ernährung zuständig. Während er den Profis als Beilage Kirchererbsenragout und Rote-Bete Dip zur Kohlroulade kredenzt, kocht der 49-Jährige für die Obdachlosen eher gut bürgerlich, mit Kartoffeln und Gemüse.

Es sind also nur kleine Unterschiede zwischen dem Essen, das den Werder-Profis nach dem Training im Weserstadion serviert wird und dem, das Vaassen in den kommenden vier Wochen für Obdachlose in Bremen zubereitet, die in einer der drei Unterkünfte des Vereins für Innere Mission Bremen e. V. beherbergt werden. „Wir haben direkt zu Beginn der Kontaktsperre vielen Trägern sozialer Einrichtungen unsere Hilfe angeboten und gefragt, mit welchen uns zur Verfügung stehenden Ressourcen wir sie unterstützen können„, sagt Präsident Hubertus Hess-Grunewald zur Entstehung der Idee. Vaassen ist der Mann, der sie in die Tat umsetzt. Ihm zur Seite steht ein weiterer Koch und eine Küchenhilfe, die „gute Fee“, wie Vaassen sagt.

Rund 50 zusätzliche Essen

Rund 50 Essen am Tag werden jetzt täglich im Weserstadion für Obdachlose zubereitet. Eine fünfstellige Summe kommt auf diese Art in den kommenden vier Wochen zusammen. „Das entlastet sehr„, sagt Katharina Kähler, Bereichsleiterin für die Wohnungslosenhilfe des Vereins. „Und es ist eine sehr praktische Hilfe genau für die Menschen, die unter so einer Krise aufgrund ihrer fehlenden sozialen Beziehungsnetzwerke sehr schnell leiden.“

Im grün-weißen Alltag kocht Vaassen täglich 40 Essen für die Profis und Trainer- und Betreuer-Stab, dazu kommen 20 bis 25 für die Bewohner des Werder-Internats. 50 zusätzliche Essen fordern ihm entsprechen deutlich mehr Arbeit ab. „Das ist im Endeffekt Organisation„, sagt Vaassen, dem man seinen Geburtsort Duisburg anhört. „Wir haben ein tatkräftiges Team und haben uns aufgeteilt, damit wir das unter einen Hut kriegen. Es ist sicherlich mehr Arbeit, aber es ist völlig okay.“

Lieblingsessen der Profis? Hamburger!

Seit August 2018 bekocht der leidenschaftliche MSV-Fan Werders Profis. Zuvor hat er 25 Jahre in Bayern gearbeitet, unter anderem im Bayerischen Landtag. Nach Bremen kam er über einen beruflichen Kontakt, mittlerweile fühle er sich heimisch, sagt er.

Die Ernährungswissenschaft hat noch nicht so lange Einzug gehalten im Profifußball. Lange war es den Spielern selbst überlassen, sich sportlergerecht zu ernähren. Es gab bei Werder einige Profis, die den Fußraum ihrer Autos mit Fast-Food-Verpackungen dekorierten. Die Zeiten sind vorbei, sagt Vaassen. „Die Spieler haben ein relativ großes Bewusstsein für Ernährung. Sie sind sehr diszipliniert und achten darauf, was sie essen.“

Das, was die Spieler am liebsten essen, hört sich allerdings nicht so an: Hamburger. Der Unterschied liegt auch hier im Detail, sagt Vassen: Alle Zutaten sind von bester Qualität. Reines Rinderhack, Avocado, Röstzwiebeln, Rinderspeck, Trüffelmayonaise. Klingt lecker, sportlergerecht eher nicht.