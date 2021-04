Stefanos Kapino hat sich mit dem Coronavirus infiziert. (Tom Weller / dpa)

Das Gesundheitsamt Rhein-Neckar hat den Zweitligisten SV Sandhausen wegen vier positiver Corona-Fälle innerhalb einer Woche in eine 14-tägige Quarantäne geschickt. Die kommenden zwei Spiele des Zweitligisten sind bereits abgesagt worden. Jetzt steht fest: Stefanos Kapino, Leihgabe des SV Werder Bremen, ist einer der Infizierten.

„As ‚Stef‘ is positive at Corona and I am not, we try to be in separate rooms for these days”, verriet Kapinos Frau Mirketa Vidali am Donnerstag im Sozialen Netzwerk Instagram. Kapinos Leihclub Sandhausen hatte bislang nicht offiziell verkündet, welche vier Profis positiv getestet wurden.

Allem Anschein nach geht sich das Paar nun vorerst in der eigenen Wohnung aus dem Weg, da Kapinos Ehefrau bislang nicht positiv getestet ist. Über den Gesundheitszustand ihres Ehemannes machte Vidali keine Angaben.

Kapino könnte sich während der Länderspielreise mit der griechischen Nationalmannschaft, in deren Aufgebot der 27-Jährige nach starken Leistungen im Dress des SVS erstmals nach über drei Jahren berufen worden war, angesteckt haben. In der WM-Quali musste das Team in Spanien und zu Hause gegen Georgien ran. Außerdem hatten die Griechen ein Freundschaftsspiel gegen Honduras. Die Leihgabe des SV Werder kam in den Spielen nicht zum Einsatz.