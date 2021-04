Sandhausen-Torwart Stefanos Kapino. (Tom Weller / dpa)

Somit sind auch zwei verliehene Spieler des SV Werder Bremen von der Quarantäne und dem möglichen Termin-Chaos betroffen: Sandhausen-Torwart Stefanos Kapino und Benjamin Goller vom KSC.

Nach Ivan Paurevic und Denis Linsmayer, die wegen positiver Corona-Tests bereits die Partie des SV Sandhausen gegen die Würzburger Kickers (1:0) am Sonntag verpasst hatten, sind am Dienstag noch zwei weitere Spieler positiv auf das Virus getestet worden. Das Gesundheitsamt Rhein-Neckar habe daraufhin eine zweiwöchige Quarantäne für die Profis des SVS um Werder-Leihgabe Stefanos Kapino angeordnet, teilte der Club am Mittwoch mit - beginnend mit dem vergangenen Sonntag und endend am 18. April. Der SV Sandhausen habe daher bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) die Absetzung der Spiele gegen Greuther Fürth (9. April) und den Hamburger SV (16. April) beantragt.

Am Dienstag hatte bereits der Karlsruher SC über einen weiteren Corona-Fall in seinem Profi-Kader informiert. Auch der Leih-Club von Werder-Profi Benjamin Goller habe sich in eine 14-tägige Isolation begeben. Diese gilt bis zum 20. April. Die Partien der Karlsruher gegen Fortuna Düsseldorf (10. April), Erzgebirge Aue (17. April) und den Hamburger SV (20. April) müssen demnach ebenfalls verlegt werden.