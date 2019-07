25 Jahre ist es her, da holte Werder durch einen glanzlosen, aber insgesamt souveränen 3:1-Sieg über den Außenseiter Rot-Weiß Essen den DFB-Pokal. Am vergangenen Wochenende kam es zu einer Neuauflage des Endspiels. Die Traditionsmannschaften von RWE und Werder trafen im Essener Stadion an der Hafenstraße aufeinander - und wiederholten das Ergebnis von damals: Die Bremer Oldies gewannen mit 3:1.

Die Werder-Tore erzielten Angelo Vier, Güven Ayik und Ailton. Für Essen war David Czyszczon erfolgreich. Für die Grün-Weißen liefen unter anderen auch Oliver Reck, Alexander Nouri, Mirko Votava und Björn Schierenbeck auf.