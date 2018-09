Davy Klaassens Tor reichte nicht für einen positiven Einstand von Nuri Sahin im grün-weißen Dress. Das Testspiel in Leer am Dienstagabend zwischen Werder und dem FC Emmen endete mit einer 1:2-Pleite aus Bremer Sicht. Sahin spielte einige gute Pässe, leistete sich kaum Fehler, stach aber auch nicht besonders heraus.

Nach anfänglichem Abtasten wurde Werder in der 21. Minute zum ersten Mal wirklich gefährlich. Josh Sargent legte auf Max Kruse ab, der einen Emmener Verteidiger aussteigen ließ, aber in der Fußabwehr von Torhüter Dennis Telgenkamp seinen Meister fand. In der 29. Minute schlug dann überraschend der niederländische Erstliga-Aufsteiger zu. Einen Angriff über die linke Abwehrseite schloss Alexander Bannink zum 0:1 ab.

Die Bremer ließen sich aber nicht beirren und spielten weiter gefällig nach vorne. Sargent und Klaassen scheiterten jeweils nach Kruse-Vorarbeit an Telgenkamp. In der 40. Minute klappte es dann besser. Eine Flanke von links durch Kruse legte Sargent per Brust auf Klaassen ab, der aus ungefähr fünf Metern zum 1:1 einschob. Eine weitere Chance durch Yuya Osako kurz vor der Pause entschärfte Telgenkamp. Mit dem Unentschieden ging es in die Halbzeit.

Bei einem schnell ausgeführten Freistoß im Mittelfeld pennte Werder in der 50. Minute. Reuven Niemeijer tauchte frei vor dem Tor auf, umkurvte Luca Plogmann und schob zum 2:1 ein. Luciano Slagveer vergab in der 63. Minute sogar die Möglichkeit zum 3:1, als er bei einer zu kurzen Rückgabe von Simon Straudi auf Jaroslav Drobny dazwischenspritzte und sein Versuch rechts am Werder-Tor vorbeitrudelte.

In der Folge wechselte Werder-Coach Florian Kohfeldt munter durch und brachte mit Lars Bünning, Straudi und Isaiah Young mehrere Nachwuchsspieler. Die Bremer drückten zwar auf den Ausgleich, fanden jedoch offensiv nicht die Lösungen, um Emmens Abwehr gefährlich zu werden. Ein Schuss aus 16 Metern von Straudi war in der 80. Minute kein Problem für Telgenkamp. So blieb es bei einem unglücklichen 1:2 aus Sicht von Werder und seinem neuesten Spieler, Nuri Sahin.

Mit dieser Startaufstellung spielte Werder gegen Emmen: