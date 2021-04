Milos Veljkovic wird nach einem Zweikampf am Spielfeldrand behandelt. (Andreas Gumz)

Es waren harte Bilder, definitiv nicht geeignet für empfindliche Gemüter: Als Werders Bremens Innenverteidiger Milos Veljkovic und der Mainzer Leandro Barreiro in der 50. Minute mit den Köpfen gegeneinanderstießen, ging der Bremer augenblicklich stark blutend zu Boden. Nachdem der 25-Jährige am Spielfeldrand behandelt und die Blutung gestoppt worden war, konnte Veljkovic zwar weiterspielen. Ein Einsatz während des kommenden Duells bei Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr) ist aber ausgeschlossen. Denn wie Werder am Donnerstag bekannt gab, hat sich Veljkovic einen Nasenbeinbruch zugezogen.

Das ergaben weitergehende Untersuchungen durch Werder Bremens Mannschaftsarzt Dr. Daniel Hellermann. Zwar soll es Milos Veljkovic einen Tag nach dem heftigen Zusammenprall gut gehen, das Atmen durch die Nase bereitet ihm keine Probleme, sodass er wohl um eine Operation herumkommt. Allerdings sorgt die Schwellung in seinem Gesicht dafür, dass er am Wochenende nicht spielen kann.

Mehr zum Thema Taktik-Analyse Mit den eigenen Waffen geschlagen: Mainz zieht Werder in die Tiefe Über 60% Ballbesitz, mehr Torschüsse und mehr gewonnene Zweikämpfe als der Gegner – und doch steht Werder nach dem wichtigen Abstiegsduell gegen den FSV Mainz 05 ohne ... mehr »

Ein unnötiges Risiko will Werder Bremen in jedem Fall vermeiden. Möglich, dass Veljkovic in den letzten Partien mit Maske spielen wird, wenn es sein Gesundheitszustand denn wieder zulässt. Ein Einsatz des Innenverteidigers im DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig (30. April) sei „nicht ausgeschlossen“.