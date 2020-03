Ein Team, auf das in der Krise Verlass sein soll: Frank Baumann lobt den Charakter der Werder-Profis. (nordphoto)

Während in ganz Deutschland das Thema Gehaltsverzicht von Fußballprofis in den vergangenen Tagen groß und größer wurde, geht man bei Werder noch behutsam damit um – auch wenn es inzwischen Signale aus der Mannschaft gibt, dass auch die Profis in Bremen in der aktuellen Coronakrise zu freiwilligen Gehaltseinbußen bereit wären. „Es gab in den letzten Tagen einen Impuls aus der Mannschaft zu diesem Thema“, berichtete Manager Frank Baumann am Montag, „der Mannschaftsrat ist auf uns zugekommen, proaktiv. Wir werden das Thema in den nächsten Tagen auch weiter konkretisieren.“

Grundsätzlich habe man bei Werder Bremen „in den vergangenen Jahren Spieler verpflichtet, die sich mit Werder, mit den Mitarbeitern und den Fans absolut identifizieren“, betonte Baumann, „wir haben auch in den letzten Jahren, insbesondere in schwierigen Zeiten, bei Werder zusammengehalten. Das zeichnet uns, glaube ich, aus“. Und genau deshalb könne nun auch „jeder davon ausgehen, dass sowohl die Spieler, aber auch das Trainerteam und die Geschäftsführung bei dem Thema Gehaltsverzicht mit einem guten Beispiel vorangehen werden, um den Verein und insbesondere die Mitarbeiter zu unterstützen“.

Es wird keine konkreten Zahlen geben

Man werde gemeinsam einen spürbaren und sinnvollen Beitrag leisten, „damit wir in dieser außergewöhnlichen Krisensituation auch bestehen werden“, sagte Baumann. Konkrete Zahlen möchte Werders Sport-Geschäftsführer aber nicht nennen: „Zu den Dimensionen werde ich nichts sagen, das kann ich auch noch nicht, weil es noch nicht final verabschiedet wurde. Aber die Bereitschaft ist auf jeden Fall da. Aber auch wenn das besprochen wurde, werden wir das nicht in Zahlen nach außen geben.“

Nach Baumanns Empfinden ist das Thema Gehaltsverzicht von Fußballprofis zuletzt in der Öffentlichkeit „zu hoch gehängt worden“, vor allem gemessen daran, welche gesundheitlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen es gerade in Deutschland, Europa und der ganzen Welt sonst so gebe. „Bei aller Relevanz des Fußballs wurde mir das teilweise zu groß gemacht“, sagte Baumann, „aber das zeigt auch, welche Relevanz der Fußball hat, auch dann, wenn nicht gespielt wird.“

Zuerst andere Hausaufgaben

Ganz konkret bei Werder sei es so gewesen, dass die Thematik in den vergangenen Tagen nicht weit oben auf der Prioritätenliste gestanden habe. Nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Liga am vergangenen Montag sei es zunächst wichtig gewesen, andere Punkte abzuarbeiten und verschiedene Szenarien durchzuspielen, die alle noch eintreten könnten. „Wir wollen und müssen wissen, was die einzelnen Szenarien finanziell für Werder bedeuten würden“, erklärte Baumann, „denn nur dann kannst du mit diesem Wissen auch sinnvoll solche Gespräche mit einer Mannschaft führen“.

Nach dem Vorstoß des Mannschaftsrates sollen die Gespräche mit den Spielern bald, aber nicht sofort nachgeholt werden. „Es ist ja auch nicht ganz so leicht, mit allen zu sprechen, weil die Mannschaft bis Ende des Monats aktuell in dem Kreis nicht zusammenkommt“, erklärte der Manager dazu, „wir wollen jetzt auch nicht hektisch werden. Es besteht auch kein ganz großer Druck. Wir können es dann besprechen, wenn die Spieler sich wieder treffen“. Das positive Signal der Mannschaft gibt Baumann und seinen Kollegen in der Vereinsführung nämlich die beruhigende Gewissheit, bei ihren Spielern dann nicht auf taube Ohren zu stoßen.