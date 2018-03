Davide Astori. (dpa)

Der italienische Fußball steht unter Schock: Davide Astori, 14-facher Nationalspieler seines Landes, starb nach Angaben seines Vereins in Udine, wo der AC Florenz am Sonntag antreten sollte. Alle Partien der Serie A wurden nach dieser Nachricht abgesagt.

Italienische Medien berichteten, der Verteidiger habe womöglich einen Herzstillstand erlitten. In der Zeitung "Gazetta dello Sport" hieß es, Astori sei tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden. Vor dem Hotel, in dem die florentiner Mannschaft untergebracht war, versammelten sich spontan Fans. Astori war erst vor knapp zwei Wochen Vater geworden.

Der ehemalige Ministerpräsident Italiens Matteo Renzi, der aus Florenz stammt, äußerte sich auf Twitter bestürzt. "Es scheint unmöglich", schrieb der Politiker der Mitte-links-Partei Partito Democratico. "Ich kann es nicht glauben und weine mit seiner Familie und dem ganzen Club. Ciao, Kapitän Astori."

Ähnliche Worte teilte auch Werder-Profi Luca Caldirola, der als Italiener eine besondere Beziehung zum Fußball in seiner Heimat hat.

Milos Veljkovic und Ulisses Garcia, der aktuell an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen ist, reagierten ebenfalls entsetzt und schickten ein paar Worte in den Süden Europas. (mw)

Erschüttert und traurig von diesen schrecklichen Nachrichten zu hören. Ruhe in Frieden! #RIP #DavideAstori pic.twitter.com/VGOvKuSWfu — Ulisses Garcia (@Ulisses_Garcia3) March 4, 2018