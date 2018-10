Das Spiel gegen die sogenannten „kleinen“ Grün-Weißen aus Wolfsburg ist seit Tagen ausverkauft. Das liegt bestimmt nicht so sehr an der Attraktivität des Gäste-Teams. Der Werder-Coach hat angekündigt „einen raushauen“ zu wollen. Florian Kohfeldt hat ein feines empathisches Gespür dafür, was seine Mannschaft – noch dazu unter Flutlicht ! – zu leisten imstande ist. Und er weiß, dass er dazu ein starkes Ass im Ärmel hat.

Werders Bank ist neuerdings eine Bank, die eine echte Bank ist. Standen, bei allem gebührenden Respekt, vor noch nicht allzu langer Zeit Spieler namens Zander, Hartherz oder Thy zur Einwechselung bereit, hat der SVW jetzt einen Kader nicht nur von großer Quantität, sondern vor allem von erlesener Qualität. Je nach Spielstand, taktischer Ausrichtung oder gar Trainerintuition können heute noch Leute ins Spiel kommen, die aufgrund individueller Klasse eine Partie fast allein entscheiden können. In dieser Hinsicht seien beispielsweise nur Namen wie Nuri Sahin, Claudio Pizarro, Florian Kainz oder Milot Rashica genannt. Dabei besonders auffällig: Insbesondere in der Offensive kann kräftig nachgelegt werden.

Offensive stärker als Defensive

Defensiv sieht die Bank dagegen etwas dünner aus. So ist die Zahl der etatmäßigen Innenverteidiger überschaubar. An diesem Freitag wird Sebastian Langkamp den gesperrten Milos Veljkovic ersetzen, eine Alternative wäre der hoch talentierte Marco Friedl gewesen, der zwar den „falschen“ starken Fuß hat, das aber durchaus auch spielen könnte. Zur Bayern-Leihe sei an dieser Stelle ein weiteres Gedankenspiel erlaubt. Meinem unmaßgeblichem Eindruck nach hängt Ludwig Augustinsson nach seiner doch recht starken WM gerade etwas durch. Oder sagen wir doch so: Auf rechts macht Tschechiens Theo im Moment den deutlich besseren Eindruck. Nun ist es zweifelsohne richtig, seinen angestammten Leuten den Rücken zu stärken, aber ich denke, bei Gelegenheit hätte der Österreicher auf links doch mal wieder seine Chance verdient.

Nächstes Wochenende ist dann ja Länderspielpause. Das neue Deutschland reist dann nach Amsterdam und Paris, Stichwort Nations League. Ich könnte wetten ohne Werderaner (Maxi Eggestein !?). Das werden viele grün-weiße Kicker nicht ganz so schlimm finden, denn die haben ja eine andere schöne Aufgabe in Hannover. Per Mertesacker startet am Sonnabend, 13. Oktober, um 15.30 Uhr seine große Abschiedsshow. Während Christoph Dabrowski, Christian Schulz, Fabian Ernst oder Martin Harnik bei den 96-Legenden im Aufgebot stehen, sind die Werderaner in „Pers Weltauswahl“: Tim Wiese, Claudio Pizarro, Max Kruse, Miroslav Klose, Naldo, Clemens Fritz, Tim Borowski, Ivan Klasnic, Frank Baumann Torsten Frings und Jurica Vranjes. Und auch ansonsten kann sich das Line-up sehen lassen mit

Michael Ballack, Lukas Podolski, Tomas Rosicky und anderen Stars der „Gunners“ vom FC Arsenal. Und eine bekannte Stadionstimme werden die hoffentlich vielen Werder-Fans auch zu hören bekommen. Ich kann‘s nicht ändern … Mahlzeit !

Christian Stoll (58)

ist seit 1996 Stadionsprecher von Werder Bremen im Weserstadion. Im wöchentlichen Wechsel mit Thomas Eichin, Jörg Wontorra, Lou Richter und Klaus-Dieter Fischer schreibt Christian Stoll in unserer App, was ihm im Bundes­liga-Geschehen aufgefallen ist.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: