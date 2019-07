Im ersten Spiel des Blitz-Turniers in Lohne hat Werder 0:1 (0:1) gegen den VfL Osnabrück verloren. Im Anschluss an die Partie ging es direkt weiter mit der Begegnung gegen den 1. FC Köln. Statt zweimal 45 Minuten wurde zweimal 30 Minuten gespielt.

Die Mannschaft, die gegen den Zweitliga-Aufsteiger Osnabrück angetreten ist, war eine verstärkte U23. Entsprechend groß waren in etlichen Szenen die Abstimmungsprobleme. Auch die Frische fehlte den Bremern sichtbar. Osnabrück war, besonders in der ersten Hälfte, die deutlich bessere Mannschaft.

In der 19. Minute erzielte Friesenbichler die 1:0-Führung des VfL. Auch in dieser Situation passte die Abstimmung in der Defensive ganz und gar nicht. Torwart Kapino war beim Gegentreffer ohne Chance. In der ersten Hälfte hatte Werder nur zwei auffällige Szenen, die mit gutem Willen als Chance gewertet werden können – beide Abschlüsse hatte Claudio Pizarro.

Nach dem Wechsel kam Josh Sargent für Johannes Eggestein, der erst vor wenigen Tagen verspätet ins Training eingestiegen war. Die erste gute Gelegenheit hatte Martin Harnik, der frei vor dem Tor knapp daneben traf (34. Minute). Anschließend hatte Kapino mehrfach gute Szenen und verhinderte einen höheren Rückstand, indem er Chancen der Osnabrücker vereitelte. Auch Füllkrug, der im Laufe der zweiten Hälfte für Pizarro eingewechselt wurde, konnte entscheidende Impulse setzen. Unterm Strich war es ein enttäuschender Auftritt der Bremer, wenngleich Osnabrück in der Vorbereitung deutlich weiter ist. Kommendes Wochenende beginnt die 2. Liga.

Kohfeldts Fazit fiel milde aus: „Ein paar Chancen zu viel haben wir zugelassen. Aber die Jungs haben es ordentlich gemacht. Wir kommen aus einer extremen Belastung der Spieler. Es war nicht anders zu erwarten."

Für Osnabrück war Niklas Schmidt, die Bremer Leihgabe, auf dem Platz. Auch Marc Heider, der einst für Werders U23 stürmte, lief im Trikot des VfL auf.

Die Aufstellung: Kapino – Goller, Groß, Becker, Wiemann – Pudic, Rieckmann, J. Eggestein (ab 31. Sargent) – Bartels (46. Barry), Pizarro (46. Füllkrug), Harnik.