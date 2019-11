Trister November, aber gute Zahlen: Werder verkündete auf der Mitgliederversammlung einen Rekordumsatz. (nordphoto)

Es ist nicht lange her, da musste man sich fragen, ob die wirtschaftliche Entwicklung des SV Werder mit der sportlichen Seite mithalten kann. Unter der Regie von Frank Baumann und später auch Florian Kohfeldt wurde aus dem Abstiegskandidaten eine attraktive Größe in der Bundesliga. Werder stand plötzlich wieder für mutige Träume und schönen Fußball. Hier wollten Spieler und Fans hin, hier roch es nach internationalem Fußball. Die großen Sponsoren-Deals blieben aber aus.

Heute steckt Werder überraschend tief im Abstiegskampf. In ihrem Kinosaal im modernisierten Kabinentrakt, den sich der Verein im Sommer einiges kosten ließ, können die Profis in den Ledersesseln nun schon seit Monaten keine Bundesligasiege mehr analysieren. Natürlich haben diese zukunftsfähigen Arbeitsbedingungen der Mannschaft nicht viel damit zu tun, ob ein Spieler auf dem Platz das Tor trifft. Aber die Kluft zwischen der sportlichen Realität – nur zwei Siege in zwölf Spielen – auf der einen Seite und der verbesserten Infrastruktur auf der anderen ist deutlich größer geraten, als es die mutigen Investitionen erwarten ließen. Die Frage lautet nun, ob bald noch genug Geld da ist, um weiter zu modernisieren.

Trotz Rekord nur Durchschnitt

Die Geschäftsführung präsentierte ein gutes Ergebnis. 157,1 Millionen Euro bedeuten für Werder einen Rekordumsatz, das sind 40 Millionen mehr als im Vorjahr. Es sind blendende Zahlen, im doppelten Wortsinn. Denn Verkäufe wie der von Thomas Delaney für mehr als 20 Millionen zum BVB trugen erheblich dazu bei, wie auch gestiegene TV-Einnahmen, die verkauften Pizarro-Trikots und das Halbfinale im Pokal. Aber Werders Rekordumsatz bedeutet trotzdem nur unteren Bundesliga-Durchschnitt, passend zur aktuellen Tabelle.

Branchenriesen wie Dortmund (490 Mio. Euro Umsatz), Bayern (750) und auch Schalke (350) sind Lichtjahre entfernt. Das sind Klassenunterschiede in einer Liga. Werders Bilanz zeigt: Nur durch sportliche Erfolge lassen sich außergewöhnliche Einnahmen erwirtschaften. Verpasst die Mannschaft ihre Ziele, ist eine visionäre Weiterentwicklung beinahe unmöglich. Schon die nächste Bilanz wird das zeigen. Der wirtschaftliche Effekt des gestoppten Werder-Höhenrauschs verpufft schnell. Und nichts deutet heute darauf hin, dass potente Sponsoren Werder in absehbarer Zeit als große Bühne sehen. Krasser als andernorts spielt die Bremer Mannschaft nun auch um ihre eigene Zukunft.