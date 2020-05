Fans werden die Ränge der Stadien bei Geisterspielen in nächster Zeit nicht füllen. Werder bat nun alle Dauer­karteninhaber darum, auf eine Rückerstattung zu verzichten. (dpa)

Ein Brief, das grün-weiße Briefpapier beidseitig bedruckt, am Ende jeweils persönlich unterschrieben von einem der drei Werder-Geschäftsführer. Solch ein Schreiben hatten kürzlich alle Dauerkarteninhaber im Briefkasten. Werder bot an, das Geld für die sechs ausstehenden Heimspiele ohne Zuschauer anteilig zu erstatten, bat aber darum, auf die Rückzahlung zu verzichten, um den Klub in der Corona-Krise zu unterstützen. Eine Bitte, die die Gemüter spaltet, wie sich schnell zeigte. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass der Verein am Mittwoch noch einmal mittels einer Werbekampagne darauf hinwies, dass nach Rücksprache mit dem Dachverband Bremer Fanclubs zwölf Prozent des Geldes als Spende an die SOS-Kinderdörfer in Bremen und Worpswede gehen.

Im Internet und ebenfalls in Schreiben an den WESER-KURIER tun Fans ihren Unmut kund. Den vorübergehenden Gehaltsverzicht der Profis hin oder her – dass ein Verein, der Millionengehälter zahlt, nun um das Geld seiner Anhänger bittet, verstehen viele nicht, auch wenn andere Bundesligisten ähnlich verfahren wie Werder. Burkhard Schiller etwa stören an dem Brief der „Marketing-Sprech“ und „das distanzlose Geduze“. „Wenn es Dir möglich ist, auf die Rückzahlung zu verzichten, dann bist Du ein Held für den ganzen Verein. Genauer gesagt, unser Kurvenheld“, steht darin. Zum Dank für den Verzicht gibt es für Dauerkarteninhaber eine „Kurvenhelden“-Party mit den Profis und ein Geschenkpaket bestehend aus einem Aufnäher, einem Stadionbecher und einem Sechserträger Bier.

Unglückliche Symbolik

Burkhard Schiller will trotzdem seinen „Anteil an der Nichtleistung zurückfordern“, wie er sagt. „Der Fan und Dauerkartenbesitzer soll spenden, während die Mannschaft sich im Parkhotel auf das nächste Spiel vorbereitet! Wie tief ist dieser Klub nur gesunken?“ Tatsächlich gab Werder parallel zum Start der „Kurvenhelden“-Aktion bekannt, dass die Profis sich vor dem Leverkusen-Spiel zur einwöchigen Quarantäne ins Parkhotel begeben. Natürlich hat das eine nicht direkt etwas mit dem anderen zu tun, aber die Symbolik ist aus Werder-Sicht unglücklich: Während die Fans um finanzielle Unterstützung gebeten werden, logieren die Profis in einer Fünf-Sterne-­Herberge. Die Entscheidung für das Parkhotel erklärte Sportchef Frank Baumann wie folgt: „Hier können alle durch das medizinische Konzept vorgegebenen Hygienevorgaben komplett umgesetzt und eingehalten werden. Zudem erhalten wir im Parkhotel sehr gute Konditionen.“

Mehr als an der Hotelwahl stört sich Horst Wesemann an der Tatsache, dass Werder das Schreiben zehntausendfach per Post versendete. Der Dauerkarteninhaber verweist auf die Kosten für das Porto und den Druck. „Scheinbar hat Werder Bremen doch genug Geld.“ Wesemanns Unverständnis wird dadurch vergrößert, dass der Klub alle weiteren Informationen zur Abwicklung per E-Mail verschickte. Der Antrag auf Rückerstattung oder die Verzichtserklärung laufen für Dauerkarten- und Tageskarteninhaber seit Mittwoch komplett online über Werders Webseite. Da sei der Brief ja wohl überflüssig, findet Wesemann. „Ich bin empört! Ich und meine Freunde werden das Geld zurückverlangen."

Verzicht aus Dankbarkeit

Sieben Millionen Euro muss Werder im Maximalfall bis zum Saisonende den Dauerkarteninhabern, Käufern von Tageskarten und Logenkunden erstatten. So hoch wird die Summe aber nicht sein, denn es gibt auch Fans, die auf Rückerstattungen verzichten. Der Fanklub „Ahoi-Crew“ aus Osnabrück kündigte das schon vor einigen Wochen an. Ingo Kläner verzichtet ebenfalls. Der Dauerkarteninhaber und Vorsitzende des größten Werder Fanklubs „27801“ aus Dötlingen erklärt: „Der Verein hat mir sehr viele schöne Stunden bereitet, und man sollte auch in besonders schweren Zeiten zusammenstehen. Allerdings bin ich nach wie vor der Meinung, dass die Spieler auf mindestens 40 oder 50 Prozent ihres Gehalts verzichten sollten, bis die Fans wieder ins Stadion dürfen. Das wäre ein wunderbares Zeichen für uns Werder-Fans!“