Alberto Schek übernimmt die ärztliche Leitung des Kompetenzzentrums im Weserstadion. (Paracelsus-Klinik Bremen)

Bei Werder soll einiges anders werden, das ist nicht erst seit der großen Saisonbilanz am vergangenen Freitag klar. Gerade im medizinischen Bereich will der Klub nach einer Spielzeit voller Verletzungen einiges besser machen. Werders medizinischer Partner, die Paracelsus-Klinik Bremen, baut derzeit etwa in Turm drei des Weserstadions ein Zentrum für Sportmedizin und Prävention, das im Oktober fertig sein soll. Am Montag teilte die Paracelsus-Klinik mit, dass Alberto Schek als Chefarzt die ärztliche Leitung des neuen sportmedizinischen Fachbereichs übernehmen wird.

Der promovierte Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie kehrt dafür zum 1. Juli nach Bremen zurück und steht dann auch für Werder als Ansprechpartner zur Verfügung. Mannschaftsarzt Daniel Hellermann arbeitet ebenfalls für die Paracelsus-Klinik. Schek war einst neben Hauptmannschaftsarzt Phillip Heitmann schon für das Bremer Bundesligateam zuständig und im Leistungszentrum der Bremer tätig, ehe er 2017 nach Berlin ging, wo er unter anderem als medizinischer Leiter der Fußballakademie von Hertha BSC arbeitete.

„Mit Dr. Alberto Schek kehrt ein alter Bekannter nach Bremen zurück. Diese Personalentscheidung freut uns und ist ein weiterer Schritt, damit unser medizinischer Partner seine sportmedizinische Expertise weiter erhöht“, erklärte Werders Sportchef Frank Baumann. „Wir freuen uns, dass er dazu beiträgt, den Ausbau des sportmedizinischen Kompetenzzentrums der Paracelsus-Klinik voranzutreiben. Davon werden auch wir bei Werder Bremen profitieren.“