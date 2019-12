Im Abstiegskampf läuft es selten rund: Auch für Josh Sargent, Davy Klaassen, Jiri Pavlenka und Marco Friedl - alle hier im Bild - bot diese Saison bereits einige unschöne Überraschungen. (nordphoto)

Das Spiel gegen Paderborn verändert alles. Bis dahin gehörte Träumen bei Werder dazu. Von Europa oder auch nur davon, dass bald alles besser wird, wenn man einfach nur so weiter spielt. Doch spielt Werder so weiter wie gegen Paderborn, führt der Weg in die 2. Liga – wo man es mit einem behäbigen, langsamen und wenig zielgerichteten Fußball aber auch nicht leichter hätte. Bei der Heimniederlage gegen Schalke deutete sich Werders Verwandlung schon an. Statt mutigem Offensivfußball zeigt das Team im eigenen Stadion ein neues Gesicht. Das passiert vielen guten Mannschaften, die in den Abstiegskampf geraten. Im Bundesliga-Geschäft wurde dafür sogar eine Bezeichnung geschaffen: die Spirale des Misserfolgs.

Es ist ein Prozess, der an Dynamik zunehmen kann. Mit jedem schlechten Spiel. Auf einmal platzen viele Träume. Die großen, gemeinsamen. Aber auch persönliche. Der 1. FC Köln erlebt gerade den Tiefpunkt einer solchen Entwicklung auf dem letzten Tabellenplatz. Am dortigen Geißbockheim geht es bereits um die finale Frage: Haben wir alle noch ein gemeinsames Ziel?

In Bremen sind die Verantwortlichen jetzt gefragt, einen solchen Prozess zu stoppen. Auch wenn sie selbst gerade vor den Resten ihrer Visionen und Ziele stehen. Florian Kohfeldt verlängerte vor dieser Saison langfristig, um Werder weiter zu modernisieren und zurück nach Europa zu führen. Nun gewann sein Team nicht mal mehr gegen Paderborn, und das schlimmerweise auch noch verdient. Frank Baumann wollte den SV Werder wieder zu einer stolzen Adresse in der Liga machen nach den Jahren in Not. Doch jetzt droht seine Kaderplanung den Test im Bundesliga-Alltag nicht zu bestehen.

Blicken Baumann und Kohfeldt in ihren Kader, finden sie eine komplette Elf mit geplatzten Träumen. Manager und Trainer wollten in Bremen eigentlich etwas aufbauen. Jetzt müssen sie erst einmal reparieren, auch mit viel psychologischem Geschick. Um wenigstens ein paar Träume zu retten. Zum Beispiel hier:

Jiri Pavlenka

Werder sollte für den tschechischen Nationaltorhüter ein Sprungbrett werden. Raus aus der heimischen Liga in Prag und über Bremen zu einem Champions-League-Verein. Der konkrete Plan war, dass es nach dieser Saison passieren soll. Eine schöne Ablöse für den Torhüter würde Werder ohnehin gerne kassieren. Doch inzwischen hat Pavlenka nicht nur im Nationalteam an Boden verloren. Auch bei Werder spielte er über weite Strecken eine so schwache Hinrunde, dass erstmals Zweifel an ihm aufkamen und er froh sein kann, dass ein Verein wie Werder weiter unumstößlich auf ihn setzt.

Marco Friedl

Auf dem Papier ging sein Plan auf: Er wollte bei dem Verein unterschreiben, wo er die beste Perspektive auf einen Stammplatz sieht. Er wählte überraschend Bremen. Wegen der Ausfälle spielte er tatsächlich oft, überzeugte aber selten. Dass er zum Nachfolger von Abwehrchef Niklas Moisander aufsteigt, diese Perspektive hat er erst einmal verspielt. Jetzt muss er darum kämpfen, überhaupt wieder in die Startelf zu kommen. Dort zu bleiben, wäre die zweite schwere Herausforderung für den 21-jährigen Österreicher. Ohne Stammplatz in Bremen sinken auch seine Chancen auf die A-Nationalmannschaft.

Ömer Toprak

Der attraktive Bremer Fußball habe ihn gelockt, sagte der Neuzugang im Sommer. Mit dieser Werder-Mannschaft, die wie ein Spitzenteam auftrete, wolle er um Europa kämpfen. Das machte den Rückschritt vom BVB zu den Grün-weißen wenigstens halbwegs erklärbar. Doch sein Verletzungspech und fehlendes Spielglück ergänzten sich zu einer fatalen Mischung. In der Rückrunde will er wieder angreifen. Damit es bei Werder dann wirklich top läuft, müsste Toprak mit seiner Klasse maßgeblich dazu beitragen. Sonst war es ein Wechsel in die Sackgasse.

Michael Lang

Europacup-Schlachten, EM- und WM-Turniere: Der Schweizer hat schon viel erlebt. Deshalb war ein Platz auf der Bank oder Tribüne in Gladbach für ihn keine akzeptable Situation mehr. Bei Werder sprang er in höchster Not ein – und saß zuletzt doch wieder nur draußen. Mit Blick auf die EM ist das doppelt bitter. Wobei der Beweis noch aussteht, ob er es in der Defensive nicht routinierter und besser hinbekommt als die anderen.

Johannes Eggestein

Ende der vergangenen Saison war er: Stammspieler, Kruse-Vertreter und Siegtorschütze. Auch einen langfristigen Vertrag bekam er. Die neue Saison sollte für ihn der logische nächste Schritt zum Stammspieler werden. Trainer Stefan Kuntz beförderte ihn sogar zum Kapitän der U21-Nationalelf. Doch bei seinen wenigen Werder-Einsätzen spielte er meist schwach. Seine Perspektiven sind stark geschrumpft.

Davy Klaassen

Der frühere Ajax-Topspieler ist immer im Fokus international spielender Klubs. Vergangenen Sommer, sagte Klaassen, hätte sich ein Weggang für ihn „nicht richtig“ angefühlt, schließlich schenkte ihm Werder in schlechten Zeiten viel Vertrauen. Jetzt läuft es für beide schlecht. Der Vizekapitän kämpft immer vorbildlich – jetzt aber auch um seinen Marktwert und sein Standing.

Maximilian Eggestein

Die vergangene Saison verlief für ihn spektakulär. Wichtige, schöne Tore. Ein neuer Vertrag. Einladung zum Nationalteam. Dazu eine starke U21-EM. Seither steckt er in einem Leistungsloch, das beinahe die Ausmaße eines Kraters annimmt. Im Moment ist der neue Werder-Vertrag das Beste, was ihm passieren konnte. Er ist jetzt gefordert, durch Leistung voranzugehen. Beim BVB fiel er trotz seiner besseren Leistungen im Scouting durch. Ob das berechtigt oder falsch war, muss er auf dem Platz zeigen. Mit jedem schlechten Spiel bestätigt er die Zweifler. So ist er für größere Klubs jedenfalls nicht mehr interessant.

Josh Sargent

Als er im Sommer von der Champions League sprach, wurde er zurückgepfiffen. Dass der 19-Jährige auf seinen Durchbruch hoffte, war aber völlig okay. Seine sechs Startelfeinsätze (2 Tore) konnte er aber nicht nutzen, um den Stammplatz zu verteidigen. Jetzt fällt er bis zur Rückrunde verletzt aus. Sein Potenzial steht noch in keinem Verhältnis zur Leistung. Ihm droht ein weiteres Lehrjahr. Dabei würden ein paar Tore mehr gerade ihm als US-Nationalspieler und damit auch Werder gewaltige Marktchancen bieten.

Yuya Osako

Wenn es bei Werder läuft, kann er genial sein. Läuft es bei der Mannschaft nicht, spielt er so blass wie gegen Paderborn. Das kannte man in Köln aus der Abstiegssaison, in der er seinen Stammplatz verlor. Köln verkaufte ihn gerne nach Bremen weiter. Dass er bei Werder einen Max Kruse ersetzen kann, hat Osako bisher allenfalls angedeutet. So bleibt die große Bühne Europapokal für den Japaner in unerreichbarer Ferne, ganz gleich, ob in Bremen oder anderswo.

Niclas Füllkrug

Nach drei Knorpelschäden sollte zurück in Bremen endlich wieder alles gut werden. Der Traum ging für alle Beteiligten für ein paar Spiele auf. Dann riss das Kreuzband. Ihn wieder auf dieses Niveau zu bringen, wird dauern. Er fehlt dem Team als Typ und als Fußballer.

Claudio Pizarro

Noch ein paar Spiele und ein paar Tore, noch ein paar dieser magischen Momente – es wäre fast zu schön gewesen, wenn der 41-Jährige seine tolle Werder-Saison einfach hätte wiederholen können. Bisher tut er sich schwer. Keine Torchance gegen Paderborn, noch kein Treffer in der Liga. Seine Motivation stimmt aber, denn: So wird er sich nach dieser Karriere nicht verabschieden wollen. Und mit einem Abstieg schon gar nicht. Das wäre sogar ein Albtraum.