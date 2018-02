Hut ab, Herr Baumann. Das war eine arbeitsintensive Woche, und am Ende der diversen Transfertätigkeiten steht die Erkenntnis: Werders Geschäftsführer Sport hat was bewegt im großen Menschen-Monopoly. Das Erstaunlichste dabei: der plötzliche Strategiewechsel mitten im Gesellschaftsspiel. Es soll nun also nicht mehr nur die Badstraße das Objekt der Begierde sein, sondern schon mindestens mal Opernplatz und Goethestraße. Solche Zukäufe gehen dann zwar mächtig ins Geld, stellen aber auch eine höhere Rendite in Aussicht. Und mal ehrlich: In der so schwierigen Gemengelage blieb Werder kaum eine andere Wahl als ein Sinneswandel. Denn wer im erlauchten Kreise der Mitspieler nur als matter Drittletzter grüßt, muss einfach ein gewisses Risiko nehmen, um wieder wettbewerbsfähig zu werden.

Rund zehn Millionen für Milot Rashica und Sebastian Langkamp, dazu die Leihgebühr für Marco Friedl – so viel haben die Bremer bei Winter-Transfers noch nie auf den Tisch des Hauses gelegt. Dagegen steht auf der Habenseite allein die Gehaltsersparnis für Izet Hajrovic, was ziemlich schnell erkennen lässt, dass die jüngsten Personalentscheidungen ein mächtiges Loch ins Budget gerissen haben. Werder wäre aber nicht Werder, und die Geschäftsleitung wäre nicht Werders Geschäftsleitung, wenn sie nicht vorher den Rechenschieber bewegt und dabei erkannt hätte, dass das Minus kalkulierbar bleibt. Sicher war der Vorstand auch getrieben von einer gewissen Abstiegsangst, ansonsten hätten sich hanseatische Kaufleute nicht so weit aus der Deckung gewagt. Aber – das wissen sie alle am Osterdeich – der Gang in die 2. Liga würde wesentlich teurer als die Investition in zwei Spieler, die auch noch Erträge abwerfen kann.

Rashica als Soforthilfe

Zudem haben sämtliche Winterzugänge anständige sportliche Perspektiven. Rashica könnte als Soforthilfe daherkommen, und er ist so nebenbei noch eine Wette auf die Zukunft, falls sein Wert im gleichen Maße steigt wie bei Özil oder Mertesacker oder Vestergaard oder Gnabry oder, oder, oder. Der Deal kann also gut gehen.

Langkamp wird in der Branche als zuverlässiger Defensivspieler mit Kopfballqualitäten und als Mensch mit Führungsanspruch gehandelt. Einer wie er dürfte dem Team mit seiner Erfahrung gerade im Überlebenskampf guttun. Und Friedl, der in der aktuellen Personaldebatte fast ein wenig untergeht, könnte vielleicht zum Überraschungs-Ei im Kader mutieren.

Warum erst so spät?

Auf den ersten Blick also sind Werder hoffnungsvolle Transfers gelungen, wobei die Frage offen bleibt, warum diese Geschäfte immer erst kurz vor Toresschluss getätigt werden. Immerhin haben die Neuen nicht nur die gesamte Wintervorbereitung verpasst, sondern auch noch drei Spiele, in denen ihr neuer Klub gerade mal zwei Punkte einfahren konnte. Sicher, im Falle Langkamp erscheint die späte Verpflichtung nachvollziehbar, zumal die Sache erst durch den Streik von Sané akut wurde. Einen wie Rashica aber müssten die Scouts eigentlich schon länger im Brennglas haben. Da kann der Last-Minute-Wechsel maximal dem Umstand geschuldet sein, dass lange Zeit der Preis nicht stimmte.

Am Sonnabend auf Schalke soll sich erstmals zeigen, ob der Mut zu höheren Investitionen belohnt wird. Ein Schritt in die richtige Richtung aber war es allemal, auch wenn der Klub sich damit noch lange keine Klassenerhalts-Garantie erkauft hat. So was gibt's im Bundesliga–Monopoly nämlich nur, wenn man Zugriff auf die Schlossallee hat. Und diese Zeiten sind in Bremen vorbei.

Jörg Wontorra (69)

war Sportchef bei Radio Bremen, Aufsichtsrat bei Werder und ist Moderator des sonntäglichen Sky-Talks „Wontorra“. Im wöchentlichen Wechsel mit Lou Richter, Thomas Eichin, Christian Stoll und Klaus-Dieter Fischer schreibt er in unserer Kolumne „MEIN WERDER, meine Meinung“ was ihm im Bundes­liga-Geschehen aufgefallen ist.