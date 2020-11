Kurz vor Weihnachten spielt Werder in der zweiten Runde des DFB-Pokals auswärts bei Hannover 96. Gegen den Zweitligisten hatte Werder zuletzt ein Testspiel in der Sommervorbereitung mit 2:0 gewonnen.

In einer ersten Reaktion sagte Bremens Stürmer Niclas Füllkrug, der aus Hannover zu Werder gewechselt war: „Ich freue mich riesig auf das Spiel. Ich hoffe, ich werde dann topfit sein, um in meiner Heimatstadt in dem Stadion das Spiel genießen zu können. Wahrscheinlich wird es ohne Zuschauer ausgetragen, was sehr schade ist.“

Die Partien der zweiten Runde werden am 22. und 23. Dezember ausgetragen, die genauen Anstoßzeiten und TV-Übertragungen werden in den nächsten Tagen festgelegt. Anschließend geht es in eine sehr kurze Winterpause, ehe schon am 2. Januar der Ball in der Bundesliga wieder rollt, wenn der 14. Spieltag angepfiffen wird. Anders als in den Vorjahren endet die Hinrunde nämlich nicht im Dezember, sondern erst im Januar. Gleich nach Neujahr trifft Werder an diesem 14. Spieltag im Weserstadion dann auf Union Berlin und den Ex-Bremer Max Kruse.