Gut möglich, dass das Weserstadion auch in den kommenden Wochen erst einmal leer bleibt und gar nicht mehr gespielt wird. (nordphoto)

Dass am Montag gegen Bayer Leverkusen in einem leeren Weserstadion wirklich der Ball rund, ist höchst unwahrscheinlich. Nach dem dringenden und deutlichen Aufruf von Bundeskanzlerin Angela Merkel am späten Donnerstag, alle möglichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu ergreifen und auch Veranstaltungen mit deutlich weniger als 1000 Personen abzusagen, kommt die Ligaspitze an diesem Freitag in Frankfurt zu einer Präsidiumssitzung zusammen.

Nach Informationen des WESER-KURIER geht es darum, den kompletten Bundesligaspieltag mit all seinen so genannten Geisterspielen abzusagen. Zwar kämpft die Liga-Geschäftsführung um Christian Seifert dem Vernehmen nach noch um diesen einen Spieltag, weil die wirtschaftlichen Folgen und auch alle weiteren Konsequenzen aus einer Absage noch gar nicht einzuschätzen sind - doch angesichts der Wucht, die das Thema auch in den anderen europäischen Ligen gerade aufnimmt, ist eine Absage die beste Lösung und wohl auch kaum zu verhindern. Selbst wenn die Liga den Spielbetrieb aufrecht erhalten wollte, ist davon auszugehen, dass die Bremer Politik selbst ein Spiel ohne Zuschauer am Montag in Bremen nicht mehr genehmigen würde.

Die Absage des Spieltages würde die erste und die zweite Bundesliga betreffen. Den 26. Spieltag sollen eigentlich am Abend (20.30 Uhr) Fortuna Düsseldorf und der SC Paderborn eröffnen. Im Mittelpunkt des Spieltages steht das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Vor dem für Samstag geplanten Geisterspiel hatte der BVB an die Fans appelliert, sich nicht in unmittelbarer Nähe des Stadions aufzuhalten. „So sehr wir es bedauern, dass wir im Stadion auf Euren schwarzgelben Support verzichten müssen, steht die Gesundheit klar im Vordergrund. Jeder Einzelne ist aufgefordert, Verantwortung zu zeigen und damit sich und andere Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Auch im Fall eines Derbysieges“, hatte der Fußball-Bundesligist am auf seiner Homepage mitgeteilt. Darüber hinaus äußerte der Tabellenzweite die Bitte, keine „Public Viewings“ zu veranstalten.

Fortlaufende Einschränkungen

Ganz ähnlich hatten auch die Werder-Verantwortlichen argumentiert, die bereits am Donnerstag die eigene Anhängerschaft darum baten, während des geplanten Heimspiels am kommenden Montag nicht zum Osterdeich zu kommen. „Der SV Werder appelliert an alle Fans und Sympathisanten, sich nicht am kommenden Montag vor, während und nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Weserstadion zu versammeln“, hieß es in einer Erklärung. „Trotz des Verständnisses für das Bedürfnis der Anhänger, das Team zu unterstützen, bittet der SV Werder alle Fans, Menschenansammlungen zu vermeiden. Die Prävention einer weiteren Verbreitung des Coronavirus sollte Priorität besitzen. Wir bitten alle Fans dafür um Verständnis.“

Unterdessen hat Borussia Mönchengladbach die Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Sonntag bei Eintracht Frankfurt abgesagt. „Aufgrund des Aufrufs der Bundesregierung von gestern Abend, wegen des Corona-Virus bis auf weiteres auf jegliche Veranstaltungen mit Menschenansammlungen wenn möglich zu verzichten und soziale Kontakte einzuschränken“, werde die Pressekonferenz nicht stattfinden, hieß es in einer Mitteilung. Ob bei der Sitzung in Frankfurt direkt die beiden nächsten Spieltage bis zur Länderspiele abgesagt werden, ist noch offen.