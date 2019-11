Fassungslos: Ein Werder-Moment kurz nach dem Treffer zum 2:2-Ausgleich von Freiburg im Weserstadion. (nordphoto)

Der Blick aus dem Fenster in Bremen passt zur Lage bei Werder. Es gibt sehr viele Grautöne. Und wie das so ist an tristen Novembertagen, erschwert der Nebel den Blick auf alles, was da tatsächlich ist. Mit nur zwei Siegen aus den ersten zehn Bundesligaspielen hält sich Werder knapp über der Abstiegszone, und mit jedem nicht gewonnenen Heimspiel entpuppt sich die Freude über die beachtlichen Auswärtspunkte in Dortmund (2:2), Frankfurt (2:2) und Leverkusen (2:2) als sehr trügerisch. „Wir sind nicht betriebsblind, sondern sehr wachsam“, betont Trainer Florian Kohfeldt, der diese Saison immerhin von sich behaupten kann, dass er sich zunehmend zu einem Meister der zwei Wahrheiten entwickelt. So sehr er sich in der Öffentlichkeit wirksam vor seine Mannschaft und einzelne Spieler stellt, so deutlich geht er intern gegen die Unkonzentriertheit und Halbherzigkeit vor, die Werder inzwischen sehr weit von den Europapokalplätzen entfernten.

In der Kabine wurde nach dem enttäuschenden 2:2 gegen Freiburg Klartext geredet. Und auch für die Öffentlichkeit gab es diesmal keine Beschönigungen. Es war zwar „keine Brandrede“, wie Sportchef Frank Baumann betont, die Werder in den Grundfesten erschüttert hätte. Aber es wurde schon sehr deutlich darauf hingewiesen, dass Aufwand und Ertrag nun schon seit Wochen in keinem gesunden Verhältnis mehr stehen. „Wir belohnen uns zu selten“, sagt Baumann. Man könnte auch sagen: Werder gibt mangels Cleverness und Abgezocktheit die Belohnung wieder her. Zum fünften Mal hintereinander verspielte man nun eine zwischenzeitliche Führung, ohne als Sieger das Feld zu verlassen. Das ist historisch schwach, nämlich ein Rekord seit Bundesliga-Gründung 1963. Und fünf Unentschieden in Folge – das gab es für die Bremer zuletzt in der Saison 1990/91.

Ein Leben im Konjunktiv

Doch ausgerechnet dieser eine Punkt gegen Freiburg verschafft Werder nun Zeit zum Atmen. Denn durch ihn ist es ausgeschlossen, dass der Verein in der zweiwöchigen Länderspielpause auf einem Abstiegsplatz stehen könnte. Das wäre dann auch für treue Fans eine Verschärfung der Situation gewesen. In der Tabelle kann sich trotzdem noch eine heikle Situation ergeben, es könnte sich aber auch jede Sorge in Wohlgefallen auflösen, wenn endlich Siege gelingen würden. Ein Leben im Konjunktiv. Viele bei Werder richten den Blick deshalb auf den Dezember, wenn die Verletzten und auch Kapitän Niklas Moisander wieder auf einem höheren Niveau sind und der Spielplan ein paar machbare Aufgaben vor Weihnachten serviert: unter anderem mit Heimspielen gegen Paderborn und Mainz sowie einem Auswärtsspiel in Köln.

Es macht durchaus Sinn, den Dezember als Ziel anzupeilen, um nach einer komplizierten Hinrunde mit einer dann topfitten Mannschaft wichtige Punkte einzufahren. So viele Punkte, dass eine Aufholjagd in der Rückrunde noch zum Erfolg führen könnte. Doch es ist auch eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Denn schon in den Heimspielen gegen Freiburg, Hertha oder Düsseldorf hätte Werder diese Punkte holen können. Und es war nicht nur Pech, sondern vor allem eigenes Unvermögen, das diese Siege verhinderte. Vor dem gegnerischen Tor und vor dem eigenen. Zu den Grautönen in diesem Bremer November gehört, dass trotzdem nicht alles schlecht war. Mit 152 Torschüssen liegt Werders Angriff in der Spitzengruppe der Liga. „Es gibt auch sehr viele positive Dinge“, weiß Kohfeldt bei aller Enttäuschung, „unser Spiel mit dem Ball etwa, wir erspielen uns viele Chancen.“ Natürlich müsse man über die schwache Verwertung der Chancen reden, räumt der Trainer ein, „aber zwei Tore sollten auch mal reichen, um ein Spiel zu gewinnen, und die haben wir zuletzt regelmäßig gemacht.“

Auch der Psychologe spricht mit

Doch in der Abwehr wurde gepatzt oder es fehlte die Cleverness, das Spiel notfalls per Weitschuss in ungefährliche Zonen zu verlagern oder mal das Geschehen zu verschleppen. Man kann diese Spielweise naiv nennen, in keinem Fall ist sie das, was jetzt gefordert wäre: eiskalt und abgezockt. In dieser langen Trainingswoche bis zum Spiel am Sonntag bei Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach soll deshalb viel gesprochen werden am Osterdeich, in kleinen und in großen Gruppen, auch der Teampsychologe Andreas Marlovits ist dabei nun gefragt. Als Kernbotschaft sollen die Spieler verinnerlichen, dass zwar nicht alles schlecht ist – das Gesamtbild aber nicht reicht und sich gefährlich auswirken kann, denn nach Gladbach und der Länderspielpause kommt Schalke 04 ins Weserstadion.

Baumann will einen Sieg in Gladbach

Baumann ist kein Freund davon, sich auf die Spiele im Dezember zu fokussieren. Nachdem Werder zuletzt in Dortmund, Frankfurt und Leverkusen führte und immerhin 2:2 spielte, peilt er für das Duell mit dem Spitzenreiter unverdrossen einen Sieg an. „Wir müssen jetzt eine gute Trainingswoche hinlegen“, fordert der Manager, „wir brauchen in Mönchengladbach eine starke Leistung und wollen dort gewinnen. Daran hat sich nichts geändert. Wir wollen immer siegen, selbst wenn wir bei Bayern spielen.“ Auch Kohfeldt hat verstanden, dass sich alle Vorträge über taktische Raffinessen in Luft auflösen, wenn die Abstiegszone droht. „Bei allem fußballerischen Anspruch, bei aller fußballerischen Idee“, sagt er, „am Ende musst du punkten!“ Als warnendes Beispiel dient der VfB Stuttgart, der mit einem stark besetzten Kader von internationalen Abenden träumte. Heute spielt der VfB tatsächlich unter der Woche, aber montags in der 2. Liga. Jeder Punkt für Werder in diesem November würde die Chancen, die der Spielplan im Dezember bietet, deshalb vergolden. Dann würde sich der Nebel verziehen – und es wäre ein goldener Herbst.