Das TV-Problem ist gelöst. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag mitteilte, wird der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DAZN weitere Spiele der Bundesliga sowie die Relegation übertragen. Auch Werder-Fans müssen sich somit keine Sorgen mehr machen, dass sie womöglich keine Bilder von einem der Auftritte ihrer Lieblingsmannschaft zu sehen bekommen. Am Sonntag, den 7. Juni treffen die Bremer beispielsweise im Weserstadion auf den VfL Wolfsburg, die Partie beginnt bereits um 13.30 Uhr und gehört somit zum DAZN-Programm. Sollte es Werder noch in die Relegation schaffen, wäre auch die dortige Übertragung gesichert.

Zuletzt hatte es lange Zeit Probleme wegen einer TV-Ausstrahlung gegeben. Livebilder von Werders Montagsspiel gegen Leverkusen standen lange auf der Kippe, da Rechteinhaber Eurosport/Discovery und die DFL sich in einem Streit befinden. DAZN verfügt lediglich über eine Sublizenz und ist somit von anderen Entscheidungen abhängig.