Claudio Pizarro ist bislang nach seinen Einwechslungen nicht der entscheidende Impulsgeber, der er sein soll. (nordphoto)

Es war ein bedenklicher Satz, dabei war er im ersten Moment gar nicht als solcher erkennbar. Paderborns Trainer Steffen Baumgart hatte einfach nur einige seiner Spieler loben wollen. Und so sagte er während der Pressekonferenz nach dem Duell im Weserstadion: „Erst einmal freue ich mich, dass alle drei Einwechsler funktioniert haben.“ In der Tat hatten alle seine Joker auf Anhieb funktioniert, mit ihren Mitteln direkt den Weg nach vorne gesucht und in Person von Sven Michel sogar das Spiel entschieden. Bei Werder kennt man derartige Gefühle gar nicht mehr. Nicht nur, dass in dieser Saison jeglicher Joker-Treffer fehlt, überhaupt kommen von der Bank viel zu wenig Impulse.

Vor zwei Wochen gegen Schalke hatte es ansatzweise geklappt, Claudio Pizarro bereitete nach seiner Hereinnahme den einzigen Bremer Treffer vor. Zum Sieg reichte das bekanntlich nicht. Ohnehin will der Pizarro-Effekt bislang kein echter mehr sein. Ein kurzer Jubel im Publikum, ein paar gelungene Aktionen auf dem Rasen - das war's. Die erblondete Sturm-Legende ist nicht mehr auf dem Niveau des Vorjahres. Johannes Eggestein, immerhin Kapitän der deutschen U21, ist in der internen Hierarchie abgerutscht, erhält allenfalls noch Kurzeinsätze, bei denen ihm wenig gelingt. Benjamin Goller ist schlichtweg noch nicht so weit, um ein entscheidender Faktor zu sein. Und Josh Sargent ist verletzt. Echte Angst verströmen diese Reservisten bei den Gegnern aktuell nicht.

Rashica als rühmliche Ausnahme

Obendrein bleibt auch das Stammpersonal vieles schuldig. Milot Rashica ist die rühmliche Ausnahme, er hat mehrmals quasi als Solist den Bremer Kopf aus der Schlinge gezogen. Spielt er aber mal schwächer, so wie jetzt gegen Paderborn, gibt es niemanden, der das entstandene Vakuum auffüllt - dabei soll doch gerade diese Qualität angeblich vorhanden sein. „Es gibt zwei Wege, um ein Spiel zu gewinnen. Entweder du machst es über die individuelle Qualität oder als Mannschaft“, sagte Florian Kohfeldt. „Unser Weg muss in den meisten Spielen grundsätzlich der mannschaftliche sein. Natürlich wünscht man sich als Trainer, dass jede Woche ein Milot Rashica wie gegen Wolfsburg um die Ecke kommt, das ist aber nicht zu erwarten.“ Überhaupt bilanzierte Werders Cheftrainer: „Klar ist, dass wir als Mannschaft und auch individuell nicht an unser Maximum herangekommen sind.“ Das galt für das Spiel gegen Paderborn genauso wie für die bisherige Hinrunde.

Lange hat Werders enormes Verletzungspech als verständliche Begründung für spielerische Schwierigkeiten gedient. Mittlerweile ist die Lage deutlich entspannter. Der erhoffte Aufschwung lässt jedoch auf sich warten. „Wenn man Verletzungsprobleme hat, dann muss man enger zusammenrücken. Das haben wir auch sehr, sehr gut gemacht“, sagte Sportchef Frank Baumann. „Wir müssen auch jetzt enger zusammenrücken, weil wir im unteren Drittel der Tabelle festhängen und uns daraus befreien müssen. Diese Tugenden sind jetzt gefordert, und die müssen wir in den letzten drei Spielen des Jahres auf den Platz bringen.“