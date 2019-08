Am Donnerstag gab es auch in Dortmund ein geheimes Training. Hinter verschlossenen Türen bereiteten sich die Borussen in ihrem Basiscamp in Brackel auf ihr Pokalspiel an diesem Freitag beim KFC Uerdingen vor. Die wichtigste Nachricht dabei aus Bremer Sicht: Ömer Toprak trainierte im schwarz-gelben Shirt mit und genoss somit eine weitere Einheit unter der Regie von Taktik-Guru Lucien Favre.

Nach Lage der Dinge könnte das noch ein paar Tage so bleiben. Hinter den Kulissen arbeitet Werders Sportchef Frank Baumann zwar fleißig daran, den beim BVB bisher überzähligen Innenverteidiger zu verpflichten. Doch ein paar Hürden gibt es noch. Und so musste Baumann auch in der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gegen Atlas Delmenhorst wieder einmal sagen, dass es von seiner Seite nichts zu sagen gibt. Diese undankbare Rolle spielt der Manager nun schon seit vielen Wochen, und man fragt sich, wie es ihm dabei eigentlich geht. „Keine Sorge“, beschwichtigt er und lässt einen gesunden Humor durchblicken, „die Fragen nach Neuzugängen nerven mich nicht, ich freue mich darauf. Das Gute ist: Ich kann immer die gleiche Antwort geben.“

Das Geld ist Bremens größtes Handicap

Vor laufenden Kameras windet er sich dann immer wie ein Weser-Aal. Man müsse Geduld haben, man könne nichts ausschließen, man habe Ideen und Pläne. Was man halt so sagt. Klar wird dabei nur: Würde man Baumann während einer Transferperiode ein Phrasenschwein hinstellen, könnte Werder davon locker einen neuen Abwehrspieler finanzieren. Baumann weiß das natürlich selbst, aber was soll er machen? Das nicht vorhandene Geld ist Bremens größtes Handicap auf dem Transfermarkt, und so muss der Sportchef einräumen: „Wir haben immer betont, dass wir den Kader möglichst frühzeitig zusammenhaben wollten, das hat jetzt leider nicht geklappt.“

Deshalb ist es nun bittere Gewissheit: Wenn sich die Mannschaft an diesem Freitag nach wochenlanger Vorbereitung ins Bremer Parkhotel zurückzieht, um sich aufs erste Pflichtspiel zu konzentrieren, quartiert sich dort auch eine nicht bundesligataugliche Viererkette ein. Christian Groß, Kapitän der Werder-Amateure, ist gegen Delmenhorst als Innenverteidiger schon gesetzt und darf im fast ausverkauften Weserstadion bei Flutlicht ran.

Kohfeldt wiederholt seine Mahnung

Gegen den Oberligisten wird die dezimierte Defensive wohl zu verschmerzen sein, aber danach beginnen die Probleme: Für ein Comeback von Milos Veljkovic nach einem Zehenbruch peilt Kohfeldt inzwischen die Länderspielpause im September an, Sebastian Langkamp (Faserriss in der Wade) wird beim Bundesligastart gegen Düsseldorf immer noch nicht zur Verfügung stehen. Und man kann übrigens nicht behaupten, dass beide Spieler der Bremer Abwehr vergangene Saison besondere Stabilität verliehen hätten. Kassiert Abwehrchef Niklas Moisander zum Saisonstart eine Sperre oder verletzt sich, ist Flickschusterei gefragt, was auf Bundesliga-Niveau selten funktioniert.

Auch deshalb wiederholte Kohfeldt nun seine mahnenden Worte, „dass wir in dieser personellen Konstellation natürlich nicht in die Saison gehen wollen“. Trotz des nahenden 1. Spieltags gibt sich der Trainer aber „sehr entspannt“, weil er „alle Gespräche und alle Planungen“ kenne und sich deshalb sehr sicher sei, gerade mit Blick auf die Viererkette, „dass wir nach dem Pokalspiel immer eine sehr schlagkräftige Truppe auf den Platz stellen können“.

Der Trainer begeisterte Toprak

Eines dieser wichtigen Gespräche führte Kohfeldt selbst, nämlich mit Dortmunds Toprak, und zwar schon vor dessen Glanzleistung beim Supercupsieg des BVB am Wochenende gegen den FC Bayern. Man braucht wenig Phantasie, um zu ahnen, dass der Menschenfänger Kohfeldt den Spieler dabei von Werders Spektakel-Fußball begeisterte. An der Weser deutet man Topraks Signale seither jedenfalls so, dass der Spieler unbedingt kommen möchte und das auch seinem Arbeitgeber in Dortmund mitgeteilt habe. Möglicherweise sieht man das aber zu sehr durch die grün-weiße Brille. Neben Werder und dem italienischen Erstligisten US Sassuolo buhlen seit einigen Tagen auch andere Bundesligavereine um Toprak, zudem gefiel seinem Trainer Favre seine Leistung im Supercup äußerst gut.

Beim BVB scheint man gerade zu rätseln, was Toprak am Ende wirklich will. Eine finale Einigung der Borussen mit Werder wäre jedenfalls nicht mehr das Problem, alles läuft auf eine Leihe mit anschließender Kaufverpflichtung hinaus, damit die klammen Bremer nicht schon in diesem Sommer die geforderten vier bis fünf Millionen Euro Ablöse zahlen müssen. Auch ein Vertragswerk zwischen Werder und Toprak ist in Arbeit, mit dem beide Seiten im Verlauf der nächsten Jahre glücklich werden sollen. Dass der Spieler dabei auf Gehalt verzichten müsste, ist klar. Dafür hätte er in Bremen einen Stammplatz, und Dortmund hätte seinen Kader wie gewünscht reduziert.

Grujic taugt als warnendes Beispiel

Baumann ist optimistisch, aber auch realistisch: „Es gibt immer mehrere Parteien neben dem Spieler, die auch noch überzeugt oder einbezogen werden müssen. Etwa der Berater. Es ist immer so, dass es auch dann noch scheitern kann, wenn ein Spieler gerne zu uns kommen möchte.“ Topraks Berater ist der Global Player Volker Struth von der Kölner Agentur Sportstotal, der gewöhnlich Verträge von Größen wie Toni Kroos bei Real Madrid einfädelt. Was das für Werder heißt, bleibt abzuwarten.

In diesem Transfersommer musste der Bremer Bundesligist bereits einen schmerzhaften Rückschlag erleiden, als sich Liverpools Marko Grujic trotz eines überragenden Gesprächs mit Kohfeldt plötzlich doch für einen weiteren Verbleib auf Leihbasis in Berlin entschied. Die von Investoren gefütterte neureiche Hertha hatte plötzlich ein Gesamtpaket geschnürt, das jedem vernünftigen Bremer den Atem verschlug.

Henrichs: Kein Bekenntnis zu Werder

Immerhin ist Werder bei Toprak deutlich weiter als bei Außenverteidiger Benjamin Henrichs. Schon vor einem halben Jahr hinterlegte Baumann bei dessen Verein AS Monaco das Bremer Interesse, der deutsche U21-Nationalspieler hat sich aber nie zu Werder bekannt. Auf einer Pressekonferenz im Fürstentum spielte Henrichs nun jeden Wechselgedanken als Transferspekulationen herunter, die nach einer U21-EM normal seien. Neben Werder sind Klubs wie Leipzig und Bayern interessiert; ob in diesem Fall der „Faktor Kohfeldt“ ausreichend zieht, erscheint fraglich.

Jeder Kandidat ist für Baumann also mit Chancen und Tücken verbunden. Werders Sportchef ist dennoch „optimistisch, dass wir am Ende der Transferperiode auch wirklich noch einmal die Mosaiksteinchen dazu bekommen haben, die uns weiterhelfen“. In jedem Fall werden die nächsten Wochen deutlich zeigen, ob der Traditionsverein Werder Bremen in der Lage ist, sich auf dem Transfermarkt die ein oder andere Rosine herauspicken zu können, oder ob man vom übrig gelassenen Rest der anderen Klubs etwas auflesen muss. Toprak wäre eine Rosine.

Jeder Euro auf der Einnahmeseite wäre in solchen Tagen hilfreich. Deshalb ist es keine gute Nachricht, dass sich für den Bremer Verkaufskandidaten Martin Harnik noch kein Verein mit einem Angebot gemeldet hat, das dem Stürmer und Werder gefällt. Auch Harnik trainierte deshalb am Donnerstag mit seinem Team ganz geheim. Er trug dabei natürlich weiterhin ein grün-weißen Shirt. Es bleibt ein buntes Treiben in diesem Transfersommer.