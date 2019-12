Er lässt sich nicht drängen, auch nicht von einer schwachen Hinrunde: Frank Baumann will Werders Saisonziel, wenn überhaupt, erst in der Winterpause korrigieren. (nordphoto)

Auch nach der Niederlage gegen den vormals Tabellenletzten aus Paderborn wurde das Saisonziel Europa bei Werder nicht gestrichen. Dabei ist aus dem gut gemeinten Kampf um Europa längst ein Krampf geworden. Werder läuft Gefahr, vor allem außerhalb von Bremen nicht mehr ernst genommen zu werden, nachdem die akute Abstiegsgefahr – objektiv betrachtet – längst jede Hoffnung auf einen Platz im oberen Tabellendrittel zunichte gemacht hat. Werder müsste ja schon mindestens den Tabellensiebten verdrängen – und der heißt Bayern München. Keine realistische Vorstellung.

Werders Sportchef Frank Baumann würde seinen Klub nur zu gerne wieder in Europa sehen. Am Donnerstag betonte er noch einmal, dass dies „natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel“ sei; auch in der sehr guten vergangenen Saison sei das aber so gewesen. Nachdem im Herbst plötzlich „Zwischenziele“ ausgegeben wurden, die auch nicht erreicht werden konnten, zielt der neue Zeitplan nun auf die Winterpause. Dann, so Baumann, „ist es vielleicht notwendig und auch die Zeit dafür, Schlüsse zu ziehen und vielleicht auch mal eine Zielsetzung anzupassen. Aber jetzt, kurz vor einer wichtigen englischen Woche, wäre es aus meiner Sicht der falsche Weg, vorschnell irgendwelche Dinge bekannt zu geben.“

Der zweite Weg führt über den Pokal

Jetzt, so fügte Baumann noch an, gehe es nicht um das Große und Ganze, sondern allein um die bestmögliche Leistung auf dem Platz und die bestmögliche Punktausbeute aus den Spielen gegen Bayern, Mainz und Köln. Zudem brachte der Manager den DFB-Pokal als weiteren Weg ins Spiel, über den sich Werder noch für Europa qualifizieren könnte; im Achtelfinale heißt der Gegner hier: Borussia Dortmund.

„Wir haben immer betont, dass wir in der Bundesliga jetzt in einer sehr schwierigen Situation sind, die wir auch nicht unterschätzen“, erklärte Baumann, „wir haben aber jetzt die Möglichkeit, noch einige wichtige Punkte zu holen und uns dann in der Winterpause zu sammeln, die Hinrunde zu analysieren und mit neuem Mut sehr konzentriert in die Vorbereitung auf die Rückrunde zu gehen.“

Erinnerungen an ein 5:2

Bei ihm klingt das immer so selbstverständlich. Doch diese selbstbewusste Klarheit ist Werders Spiel in dieser Saison längst völlig abhandengekommen. Beim letzten Bremer Sieg in München, im Herbst 2008, war das noch anders. Baumann stand damals selbst noch auf dem Feld, auch Claudio Pizarro gehörte zur Startelf und sogar zu den Torschützen, als Werder auswärts bei den Bayern mit 5:2 gewann. „Das war sehr sehr guter und dominanter Fußball“, schwärmte Baumann in der Erinnerung an jenes Spiel, „und selbst die beiden Münchner Tore hat damals ein Bremer geschossen: Tim Borowski.“ Doch selbst jene Bremer Klasse reichte damals nach 34 Spieltagen nicht für Europa, sondern nur zu Platz 10.