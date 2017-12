Werder ist seit fast 30 Jahren im Weserstadion ohne Pokalniederlage. Auch die Bilanz gegen Freiburg kann sich sehen lassen. Allerdings sind Christian Streich und Nils Petersen zwei weniger gern gesehene Gäste.

Starke Bilanz gegen Freiburg:

Werder empfängt so etwas wie einen Lieblingsgegner: Von 35 Bundesligaspielen konnte Bremen 21 gewinnen, nur acht gingen bisher verloren. Von den aktuellen Bundesligateams hat Werder gegen keinen Gegner einen besseren Punkteschnitt als gegen Freiburg (1,97 Punkte pro Partie). Und aus Freiburger Sicht gilt: Gegen kein Team kassierte der Sportclub in seiner Geschichte so viele Gegentore wie gegen Werder (82). Aber: Das bisher einzige Aufeinandertreffen außerhalb der Bundesliga entschied Freiburg für sich. Im Pokal flog Werder in der Saison 2000/2001 in der zweiten Runde nach einem 0:1 im Breisgau raus.

Probleme zu Hause:

So schlecht die Gesamtbilanz der Freiburger auch ist, so ordentlich ist die jüngste Bilanz im Weserstadion: Freiburg verlor keines der letzten fünf Gastspiele in Bremen (zwei Siege, drei Remis). Werder ist damit zum ersten Mal überhaupt seit fünf Heimspielen gegen Freiburg sieglos. Den letzten Dreier gegen Freiburg gab es im August 2011 (5:3) – da war Christian Streich noch gar nicht Trainer bei den Breisgauern.

Mega-Heimserie im Pokal:

Zu Hause ist Werder seit 36 Pokalspielen ungeschlagen (32 Siege, dazu vier Mal im Elfmeterschießen weitergekommen) – das ist Rekord in diesem Wettbewerb! Die letzte Heimniederlage setzte es im April 1988 beim 0:1 im Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt. Dabei kassierte Werder gerade einmal zwei Gegentore in den vergangenen sieben Pokal-Heimspielen und fünf Mal stand die Null. Aktuell weisen die Bremer eine Serie von 287 Minuten ohne Pokalgegentor im Weserstadion auf. Zuletzt traf der Hoffenheimer Prince Tagoe gegen Werder in diesem Wettbewerb, das war im Februar 2010.

Streich ist noch ungeschlagen:

Freiburgs Coach Christian Streich trat seit seiner Amtsübernahme fünf Mal eine Reise zu einem Pflichtspiel nach Bremen an und ging kein einziges Mal als Verlierer vom Platz (zwei Siege, drei Remis; darunter das 0:0 am 6. Spieltag dieser Saison). Eine solche Serie hatte es nie zuvor im Duell zwischen Freiburg und Bremen gegeben.

Beste Erinnerungen:

Thomas Delaney gelang am 1. April im Dreisamstadion der einzige Dreierpack seiner Profikarriere, Werder gewann am Ende fulminant mit 5:2.

Vorsicht vor Petersen:

Freiburgs Angreifer konnte sich einst bei Werder nie so richtig durchsetzen, kam in 69 Spielen auf 18 Tore. Als Gast im Weserstadion ist Petersen aber ein schlechtes Omen für Werder. Wann immer er mit den Bayern oder Freiburg in Bremen auf dem Platz stand, konnte Werder nicht gewinnen. Und das nun zuletzt sechs der letzten acht Freiburger Treffer auf sein Konto gingen, trägt auch nicht unbedingt zur Beruhigung bei.