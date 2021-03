Zwei Siege braucht Werder Bremen noch für den Einzug ins Pokalfinale. Anfang April steigt die Partie gegen Regensburg, ein mögliches Halbfinale wurde nun verlegt. (Jan Woitas)

Das mögliche Halbfinale im DFB-Pokal zwischen dem SV Werder Bremen und RB Leipzig wurde verlegt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit. Neuer Termin: Freitag, 30. April 2021, um 20.30 Uhr (live in der ARD und bei Sky).

Ursprünglich war die Halbfinal-Partie des DFB-Pokals zwischen dem Sieger aus dem Duell SSV Jahn Regensburg gegen Werder Bremen und RB Leipzig für Sonntag, den 2. Mai 2021, angesetzt worden. Um den Einzug ins Halbfinale zu schaffen, muss die Mannschaft von Cheftrainer Florian Kohfeldt aber zunächst das aufgrund mehrerer COVID-19-Erkrankungen abgesagte Viertelfinale gegen Jahn Regensburg am 7. April (18.30 Uhr) nachholen. Das zweite DFB-Pokal-Halbfinale bestreiten Borussia Dortmund und Holstein Kiel. Das DFB-Pokal-Finale in Berlin steigt indes am Donnerstag, 13. Mai 2021.