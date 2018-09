Der Fußball ist mitunter knallhart. Es geht es um nackte Zahlen und gute Ergebnisse. Für Sentimentalitäten ist da wenig Platz. Sepp Herberger sprach einst von elf Freunden, als er an den Zusammenhalt seines späteren Weltmeisterteams von 1954 appellierte. Doch das ist lange her. Ein funktionierendes Wir-Gefühl gilt zwar auch heute noch als elementarer Bestandteil einer erfolgreichen Mannschaft – die Sache mit der Freundschaft scheint sich allerdings überholt zu hoben. Wie in der freien Wirtschaft ist der Kollege in erster Linie, richtig, ein Kollege. Doch nicht nur im Büroalltag gibt es sie, diese ganz besonderen Ausnahmen. Auch in der vermeintlich rauen Fußballwelt. Kevin Möhwald und Tim Leibold zum Beispiel. Beide treffen sich am Sonntag im Weserstadion wieder, als Gegner.

Keine Frage, für Kevin Möhwald ist es ein besonderes Spiel. Schließlich ist mit dem 1. FC Nürnberg ab 15.30 Uhr sein Ex-Klub in Bremen zu Gast. Genau deshalb war der Sprung in den Kader, den der 25-Jährige zuletzt gegen Frankfurt verpasst hatte, auch noch ein wenig wichtiger. „Da brauche ich nicht drum herumzureden, ich wäre sehr enttäuscht“, sagte Möhwald im Gespräch mit Mein Werder. In der Länderspielpause habe er sich daher noch mehr aufdrängen, dem Trainer unbedingt zeigen wollen, dass er nicht auf ihn verzichten könne. Das Problem: Eine kleinere Bänderverletzung bremste ihn wieder einmal für ein paar Tage aus.

Gerade jetzt. Gerade vor dem Spiel gegen Nürnberg und dem Treffen mit Tim Leibold. Der Linksverteidiger der Franken ist nämlich nicht irgendein Spieler, er ist ein richtig dicker Kumpel von Kevin Möhwald. „Wir haben immer noch sehr viel Kontakt. Wir sprechen über Probleme, fragen uns gegenseitig um Rat, gehen ehrlich miteinander um“, erklärt Leibold gegenüber Mein Werder. „Irgendwie auch nicht verwunderlich, nachdem wir drei Jahre lang jedes Wochenende das Zimmer geteilt haben.“

„Sein Lachen fehlt auf jeden Fall“

Aber es gab noch viel mehr als das. In Nürnberg war das Gespann Möhwald/Leibold ein Traumduo in den Videos des vereinseigenen „Club TV“. Mit dem Mikrofon in der Hand quasselten sie sich durch die Szenen und sorgten für reichlich Spaß. Bis zu diesem Sommer, als Möhwald den Weg nach Bremen einschlug. Die Sommervorbereitung des Aufsteigers hatte somit ein belebendes Element verloren. „Neben dem Platz und in der Kabine war Kevin mit seiner Art schon etwas Besonderes, sein Lachen fehlt auf jeden Fall“, bestätigt Leibold. „Und mir selbst hat er vor allem als Zimmerpartner im Trainingslager gefehlt, mit unseren gemeinsamen Späßen. Unser Videotagebuch ohne ihn war auch nicht mehr dasselbe.“

An eben jene Momente denkt auch Kevin Möhwald gern zurück. Es sei aber einfach an der Zeit für einen nächsten Schritt gewesen. Deshalb bereue er den Wechsel keineswegs – unabhängig davon, dass er in Nürnberg wohl anders als in Bremen zum Stammpersonal gehört hätte. „Ich habe bei der Entscheidung, ob ich das mache oder nicht, extrem lange überlegt, weil ich in Nürnberg natürlich alles hatte“, sagt Möhwald. „Für mich habe ich aber gesehen, dass ich mich noch entwickeln kann, dass da noch etwas in mir schlummert, was jetzt noch nicht rausgekommen ist.“ Und genau diese Nuancen, so glaubt er, seien an der Weser vermutlich besser aus ihm herauszukitzeln als einige hundert Kilometer weiter südlich. „Die Mannschaft aus Nürnberg hat eine hohe Qualität, aber hier spiele ich mit Spielern zusammen, die international erfahren sind, Titel gewonnen und Champions League und Nationalmannschaft gespielt haben. Da kannst du noch einmal unheimlich viel lernen, und das ist mir sehr wichtig.“

Und so gehen die Freunde erst einmal getrennte Wege. Zumindest für einige Zeit. Für den Notfall hat Tim Leibold aber vorgesorgt: „Wenn er sich da oben mal nicht mehr wohl fühlt, soll er einfach zurückkommen. Bei uns ist er immer herzlich willkommen“, sagt er. Andererseits zeichnen sich gute Freundschaften ja dadurch aus, dass eine räumliche Trennung keine wirkliche Herausforderung darstellt. Spätestens nach der aktiven Laufbahn könnten beide also auch wieder intensiv an der Verwirklichung eines anderen Karriereplans arbeiten. „Wenn wir nicht Fußball spielen würden“, ist sich Leibold sicher, „hätten wir bestimmt gemeinsam eine Pommesbude.“

