Jiri Pavlenka ist mit der tschechischen Nationalmannschaft unterwegs. (nordphoto GmbH / Kokenge)

Ende März ist es mal wieder so weit: Die Bundesliga macht Länderspielpause. Und anders als in der jüngeren Vergangenheit wird auch Werder Bremen seine nominierten Nationalspieler wieder auf Reisen schicken - wegen des aktuellen Infektionsgeschehens allerdings längst nicht überall hin.

„Wir standen in den vergangenen Tagen mit den Verbänden und insbesondere auch mit dem Bremer Gesundheitsamt im Austausch“, berichtete Sportchef Frank Baumann, ehe er Werders Lösung für die kommenden Länderspiele präsentierte: „Wir werden keine Spieler in sogenannte Virusvarianten-Gebiete entsenden.“

Heißt: Profis, deren Nationalteams in den entsprechenden Regionen antreten, werden von Werder nicht abgestellt, weil sie sich ansonsten nach ihrer Rückkehr in eine 14-tägige Quarantäne begeben müssten.

Das betrifft zum Beispiel Torhüter Jiri Pavlenka, der von der tschechischen Nationalmannschaft für die drei WM-Qualifikationsspiele in Estland, gegen Belgien sowie in Wales nominiert wurde. Da Tschechien und Wales zu den Virusvarianten-Gebieten zählen, stellt Werder Pavlenka nur für das Duell in Estland ab.

Insgesamt, auf diese Feststellung legte Baumann wert, muss kein Bremer Nationalspieler gänzlich auf Länderspiele verzichten: „Wir können jeden Spieler für mindestens ein Spiel abstellen.“