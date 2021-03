Anderthalb Jahre ist es her, dass Josh Sargent letztmals für die amerikanische A-Nationalmannschaft auf dem Platz stand. (nordphoto GmbH / Kokenge)

Nach zuletzt zwei Abstellungsphasen ohne Beteiligung der Nationalspieler des SV Werder Bremen lässt der Club in der bevorstehenden Länderspielpause seine Profis wieder zu ihren Auswahlmannschaften reisen – zumindest teilweise. Eine Übersicht zu Werders Nationalspielern auf Reisen.

Anderthalb Jahre ist es her, dass Josh Sargent letztmals für die US-amerikanische Nationalmannschaft auf dem Platz stand. Am 20. November 2019 feierte der 21-jährige Stürmer des SV Werder seinen letzten Einsatz für sein Heimatland – und steuerte im „Truman Boden“-Stadion auf den Cayman-Inseln zwei Treffer zum 4:0-Sieg des US-Teams gegen Kuba bei. Seither gab es inzwischen fünf Länderspiele ohne Sargent-Beteiligung. Dass Sargents Formkurve bei den Grün-Weißen mit drei Treffern in den vergangenen vier Bundesliga-Spielen zuletzt wieder nach oben zeigte, blieb allerdings auch US-Coach Gregg Berhalter nicht verborgen. Am Mittwoch nominierte er Sargent für die Länderspiele gegen Jamaica (25. März, in Wien) und in Nordirland (28. März). Weil Nordirland aber als Virusvarianten-Gebiet, also als Region mit besonders hohem Infektionsrisiko durch bestimmte Corona-Mutationen, eingestuft wird, darf Sargent nur die Partie gegen die „Reggae Boyz“ absolvieren und muss danach zurück nach Bremen reisen.

Ähnlich gestaltet es sich bei Torwart Jiri Pavlenka, dessen Ausflug zur Nationalmannschaft bereits nach dem WM-Qualifikationsspiel Tschechiens in Estland (24. März) beendet ist. Zu den weiteren Begegnungen in den Virusvarianten-Gebieten Tschechien (gegen Belgien, 27. März) und Wales (30. März) darf er nicht mehr reisen. Auch Marco Friedl wird nicht mit Österreichs Auswahl nach Schottland (25. März) fliegen. Friedls Teamkollege Romano Schmid, der zu seiner persönlichen Enttäuschung nur für die österreichische U21-Auswahl nominiert wurde, kann dagegen beide Testspiele gegen Saudi-Arabien und Polen (in Spanien) bestreiten. Die weiteren Termine der Bremer Nationalspieler findet ihr in der nachfolgenden Übersicht.

Werder Bremens Nationalspieler auf Reisen - alle Termine im Überblick:

Jiri Pavlenka (Tschechien): in Estland (24. März) ja; in Tschechien gegen Belgien (27. März) und in Wales (30. März) nein

Marco Friedl (Österreich): in Schottland (25. März) nein; in Österreich gegen Färöer (28. März) und Dänemark (31. März) ja

Josh Sargent (USA): in Wien gegen Jamaika (25. März) ja, in Nordirland (28. März) nein

Romano Schmid (Österreich U21): in Spanien gegen Saudi-Arabien (27. März) und gegen Polen (29. März) ja

Ludwig Augustinsson (Schweden): in Schweden gegen Georgien (25. März), im Kosovo (28. März) und in Schweden gegen Estland (31. März) ja

Milot Rashica (Kosovo, bislang noch kein Aufgebot veröffentlicht): im Kosovo gegen Litauen (24. März) und Schweden (28. März) und in Spanien (31. März) ja

Milos Veljkovic (Serbien, noch kein Aufgebot veröffentlicht): in Serbien gegen Irland (24. März) und Portugal (27. März) und in Aserbaidschan (30. März)

Yuya Osako (Japan, noch kein Aufgebot veröffentlicht): in Japan gegen Südkorea (25. März) und in der Mongolei (30. März)