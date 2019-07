Werder-Trainer Florian Kohfeldt hatte es nach dem Trainingslager im Zillertal angekündigt: Ein Schwerpunkt der Trainingsarbeit sollte darauf liegen, in einem flachen 4-4-2-System gegen den Ball zu verteidigen. Flach bedeutet dabei, dass vier Mittelfeldspieler auf einer Linie agieren. Ob diese Arbeit gefruchtet hat, ließ sich unmittelbar nachprüfen: beim Blitzturnier in Lohne am Wochenende. Die 0:1-Niederlage gegen Osnabrück mit einer verstärkten U 23-Mannschaft hatte wenig Aussagekraft, aber beim 1:0-Sieg gegen Köln ließ Kohfeldt seine beste Mannschaft auflaufen. Und die Arbeit gegen den Ball funktionierte insgesamt gut. In der Anfangsphase mussten sich die Bremer noch finden, danach ließen sie kaum Kölner Chancen zu.

„Das rückwärtige Verteidigen hat mir gut gefallen“, lobte Kohfeldt. Es ist nicht neu, dass Werder gegen den Ball in einem 4-4-2 agiert. In der vergangenen Saison waren Max Kruse und einer der Achter die anlaufenden Spitzen, während sich der zweite Achter auf Höhe des Sechsers zurückfallen ließ und die Viererkette im Mittelfeld mit den beiden Außenstürmern auffüllte. Gegen Köln orientierte sich einer der drei Stürmer bei gegnerischem Ballbesitz ins Mittelfeld, während die anderen zwei Angreifer den Gegner attackierten.

Das flache 4-4-2 funktioniert im Defensivverhalten grundsätzlich gut, weil es die homogenste Raumbesetzung mit zwei horizontalen Viererketten und je zwei vertikalen Dreierketten im Zentrum bietet. Es sind also immer sechs Spieler da, die die Mitte schützen. Auf den Flügeln gibt es jeweils ein Pärchen, das einen Gegenspieler doppeln kann. Theoretisch decken sechs Feldspieler bei diesem System rund 60 Prozent des Spielfeldes ab, die vier Außenbahnspieler sind für die restlichen 40 Prozent zuständig. Eine bessere Raumaufteilung lässt sich kaum erreichen. Dazu kommt noch ein netter Nebeneffekt: Von den zwei höher postierten Angreifern kann einer nach einem Ballgewinn als Entwicklungsspieler agieren, indem er den Ball in den Fuß gespielt bekommt, während der andere sofort in die Tiefe startet. Dieses schnelle Umschalten dürfte mit Spielertypen wie Milot Rashica, Fin Bartels oder Niclas Füllkrug ein wichtiges Element im Bremer Spiel sein.

Flexibilität ist Kohfeldt wichtig

Nicht nur deswegen betonte Florian Kohfeldt nach dem Turnier in Lohne: „Das 4-4-2 flach gegen den Ball und das 4-3-3 mit dem Ball sind die Hauptsysteme, aber daraus lässt sich viel basteln.“ Die beiden Systeme bilden also die Grundlage, doch stur darauf festgelegt ist Werder nicht. Flexibilität ist Kohfeldt wichtig. Im Laufe des Testspiels gegen Köln stellte der Coach etwa die Anordnung im Mittelfeld auf eine Raute um.

Werders Trainerteam spielt zudem schon länger mit dem Gedanken, mit einer Doppel-Sechs zu verteidigen, also mit zwei defensiven Mittelfeldspielern. Aus dem 4-4-2 mit Raute oder dem 4-3-3 im eigenen Ballbesitz lässt sich recht leicht auf eine Formation mit doppelter Absicherung vor der Abwehr umschalten, sofern der Gegner geordnet angreift. Die gegnerische Mannschaft wird durch das Anlaufverhalten der beiden Pressingspitzen auf eine Seite gelenkt, um dort im Mittelfeldpressing aggressiven Zugriff zu bekommen. Somit halbiert sich für den Gegner gewissermaßen das Spielfeld und Werder erlangt durch seine massive Präsenz rund um die Mittellinie im besten Fall den Ballbesitz.

Die Aussicht, nicht nur in bestimmten Spielphasen, sondern auch nominell mit zwei Sechsern zu agieren, bringt für den einen oder anderen Spieler übrigens die Aussicht auf mehr Einsatzzeiten. Kevin Möhwald ist so ein Kandidat, den Kohfeldt nach dem Zillertal-Trainingslager ausdrücklich lobte. Aber auch Nuri Sahin, dessen Qualitäten im Spiel gegen den Ball in engen Räumen unbestritten sind, könnte davon profitieren.