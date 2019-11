Im Februar gewann Werder das Pokal-Achtelfinale in Dortmund nach Elfmeterschießen. (nordphoto)

Drei Tage nach der Auslosung am Sonntag steht jetzt fest: Werders Pokalkracher gegen Borussia Dortmund wird live im Free-TV gezeigt. Das wurde am Mittwoch bekannt, als der Deutsche Fußball-Bund die zeitgenauen Ansetzungen für das DFB-Pokal-Achtelfinale veröffentlichte. Die Bremer spielen am Dienstag, 4. Februar 2020, ab 20.45 Uhr im Weserstadion gegen den BVB. Die ARD übertragt die Partie live.

Die weiteren Free-TV-Spiele sind Frankfurt gegen Leipzig am Dienstag, 4. Februar, ab 18.30 Uhr bei Sport 1 und Bayern gegen Hoffenheim am Mittwoch, 5. Februar, ab 20.45 Uhr in der ARD.

Die anderen Paarungen lauten Kaiserslautern gegen Düsseldorf (4. Februar, 18.30 Uhr), Schalke gegen Hertha (4. Februar, 20.45 Uhr), Leverkusen gegen Stuttgart, Verl gegen Union Berlin (beide 5. Februar, 18.30 Uhr) und Saarbrücken gegen Karlsruhe (5. Februar, 20.45 Uhr). Diese Partien sind live nur beim Bezahlsender Sky zu sehen.

Wer den Pokalkracher gegen Dortmund live im Stadion erleben will, muss sich übrigens noch etwas gedulden. Werder will alle Informationen zu den Tickets und zum Verkaufsstart in Kürze bekannt geben.