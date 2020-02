Werder muss sich im Pokal bei Eintracht Frankfurt am 4. März beweisen. (dpa)

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Dienstagmorgen alle acht Partien des Pokal-Viertelfinals terminiert, Werder wird demnach den Abschluss des zweitägigen Reigens bilden. Am Mittwoch, 4. März, ist der abstiegsbedrohte Bundesligist bei Eintracht Frankfurt gefordert, Anpfiff der Begegnung ist um 20.45 Uhr. Die Partie gibt es somit nicht nur beim Bezahlsender Sky zu sehen, sondern auch frei empfänglich in der ARD.

Bereits wenige Tage zuvor treffen Werder und Frankfurt in der Liga aufeinander, dann allerdings genießen die Bremer Heimrecht (Sonntag, 1. März, 18 Uhr). Am Dienstag, 3. März spielen im DFB-Pokal bereits der 1. FC Saarbrücken und Fortuna Düsseldorf (18.30 Uhr) sowie der FC Schalke 04 und der FC Bayern München (20.45 Uhr). Unmittelbar vor der Bremer Prüfung am Mittwoch empfängt Bayer 04 Leverkusen den 1. FC Union Berlin (18.30 Uhr).