Der Deutsche Fußballbund hat die Viertelfinalspiele im DFB-Pokal terminiert. Werder tritt demnach am Dienstag, 6. Februar, ab 20.45 Uhr bei Bayer 04 Leverkusen an. Die Partie wird im frei empfangbaren Fernsehen von der ARD übertragen, wie der DFB am Dienstag mitteilte.

Ebenfalls im Free-TV ist das Duell zwischen Schalke und Wolfsburg am Mittwoch, 7. Februar, um 20.45 Uhr zu sehen. Außerdem spielen Paderborn gegen Bayern München (6. Februar, 18.30 Uhr) und Frankfurt gegen Mainz (7. Februar, 18.30 Uhr). (mw)