Und wieder kein Heimsieg: Werders Mannschaft nach der 0:2-Niederlage gegen Aufsteiger Union Berlin. (nordphoto)

Die vergangenen Tage sollten bei Werder ursprünglich völlig anders ablaufen. Der Rahmenterminplan sah für Ende März eine Länderspielpause vor. Für viele Vereine sind solche spielfreien Wochen wichtige Zeitfenster. Denn normalerweise ruht nur dann der hektische Bundesliga-Alltag für eine Weile – und man kann diese Gelegenheit nutzen, um ohne Zeitdruck drängende Gespräche zu führen. Bei Werder wäre es der ideale Moment gewesen, um sich mal grundsätzlich mit Florian Kohfeldt zu unterhalten. Schließlich wartete das Werder-Land noch vor wenigen Wochen nahezu täglich auf eine Klärung dieser einen Frage: Würden Verein und Trainer gemeinsam in die zweite Liga gehen?

Doch jetzt hat sich ein solches Gespräch erst einmal erledigt. Sollte die Saison abgebrochen werden, geht man bei Werder davon aus, wegen einer Aufstockung der Liga nicht absteigen zu müssen. Und sollte die Saison noch zu Ende gespielt werden, mit vielen Partien in kurzer Zeit und ohne Zuschauer, möchte man diesen Neustart bei Werder als historische Chance begreifen, doch noch sportlich die Bundesliga zu erhalten. Schließlich haben nun viele Spieler ihre Verletzungen auskuriert. „Für uns könnte diese Pause ein Vorteil gewesen sein“, meint auch Sportchef Frank Baumann.

Hertha-Spiel besonders im Fokus

Aber auch ohne das Thema Kohfeldt stehen hinter den Kulissen wichtige Gespräche auf der Agenda. Doch die drehen sich nun vor allem um die Spieler, nicht mehr um den Trainer. Den plötzlichen Stillstand durch die Coronakrise nutzte man im Verein nämlich, um die vielen schlechten Leistungen dieser Saison genauer zu analysieren. „Die bisherigen Spiele wurden sehr intensiv vom Trainerteam und von unseren Analysten aufgearbeitet“, bestätigt Baumann. Besonderes Augenmerk lag dabei auf dem bisher letzten Bundesligaspiel, als Werder bei Hertha BSC mit 2:0 führte, dann aber völlig die Kontrolle verlor und mit Glück noch ein 2:2 sicherte. Das Geschehen im Berliner Olympiastadion lieferte gleich mehrere Erkenntnisse, die alle nicht ohne Folgen blieben oder bleiben.

Zu den Spielern, die sich weite Teile der Partie zur Strafe und zu Schulungszwecken inzwischen noch einmal anschauen mussten, gehörten die Angreifer. Es war kein Zufall, dass Kohfeldt sie in Berlin alle vom Feld nahm, erst Leonardo Bittencourt, dann Milot Rashica, schließlich auch den an diesem Tag fürchterlich schwachen Josh Sargent. Bei diesem Teil der Aufarbeitung ging es vor allem um taktische und technische Mängel und um die Frage, was denn so schwierig daran ist, sich im Sinne des Mannschaftserfolges an taktische Vorgaben zu halten. Dass man sich aufeinander verlassen muss, ist in einer Profi-Mannschaft schließlich unerlässlich.

Mehr Indianer als Häuptlinge

Die zweite Erkenntnis aus dieser Berlin-Analyse förderte ein Problem an die Oberfläche, das man schon in anderen Spielen vermuten konnte, das nun aber in einer erschreckenden Dimension auftrat. Es betrifft die vermeintlichen Führungsspieler dieser Bremer Mannschaft, die es nicht schafften, auf dem Platz die Kontrolle über das Geschehen zu behalten oder die einzelnen Hasardeure in den eigenen Reihen wieder zur Vernunft zu bringen. Auch die permanenten Anweisungen von der Trainerbank, in Berlin fast schon verzweifelt akrobatisch vorgetragen, prallten an diesen Spielern ab. So erhielt Hertha ohne eigenes Zutun und trotz eines hoch verdienten 0:2-Rückstandes plötzlich die Kontrolle über ein Spiel, das Werder sehr hoch hätte gewinnen können. Ein Max Kruse hätte hier, und auch das wissen sie bei Werder, allenfalls Augenkontakt mit dem Trainer gebraucht, um die Dinge auf dem Feld zu verändern. Heute aber beschäftigt Werder doch sehr viel mehr Indianer als Häuptlinge, auch das gehört nun zum kritischen Befund.

Winter-Neuzugang Kevin Vogt, bewusst als neuer Leader für die zu nette grün-weiße Schwiegersohns-Auswahl verpflichtet, ruderte in Berlin auf dem Feld wie wild mit den Armen und brüllte sich heiser. Ändern konnte er damit aber auch nicht viel, was ihn erkennbar fassungslos machte. „Wenn man das umsetzt, was man vorhat, kann man sehr erfolgreich sein. Wenn man davon abkommt und der ein oder andere etwas anderes macht, wird es schwer“, fällte er ein scharfes Urteil, und weiter: „Es gibt hier genügend Spieler, die Profi genug sind und die auch schon genug erlebt haben. Deshalb möchte ich es nicht auf eine belastende Tabellensituation schieben.“ Seine Warnung: „Wir müssen als Gemeinschaft besser und cleverer agieren. Wir haben am Anfang des Spiels in Berlin gesehen, wie man erfolgreich Fußball spielt – und da haben wir nicht Hacke, Spitze, eins, zwei, drei gespielt. Sondern waren klar in unserem Plan. So ehrlich und selbstkritisch müssen wir sein.“

Eine Erkenntnis ist nicht neu

Doch es gibt auch eine dritte Erkenntnis aus der bisherigen Saison. Und die ist für die sportlichen Entscheider im Verein nicht neu, führt nun aber zu einer nachhaltigen Entschlossenheit bei der Problembekämpfung. Hierbei geht es um die fehlende Körperlichkeit der Bremer Profis. Im Vergleich zu anderen Bundesligamannschaften, auch zu direkten Konkurrenten wie Köln oder Mainz, sind die bei Werder beschäftigten Spieler in der Summe zu langsam, zu klein, nicht robust genug und haben auch nicht das nötige Kreuz, ihren Körper bei Standardsituationen gewinnbringend einzusetzen. Dieses Manko gehörte schon zu den Erkenntnissen am Ende der vergangenen Saison, die mit Platz 8 recht erfolgreich endete.

Die damals intern gefertigte Analyse verlangte bereits mehr Größe und Tempo. Auch deshalb wurden wuchtige und/oder schnelle Spieler wie Niclas Füllkrug und Ömer Toprak geholt, die verletzungsbedingt aber kaum halfen. Und deshalb sollte auch Mittelfeldspieler Marko Grujic vom FC Liverpool kommen, der dann aber auf Leihbasis lieber in Berlin blieb. Andere Sommerneuzugänge wie Bittencourt oder Michael Lang erfüllen diese Kriterien nicht, auch deshalb standen sie anfangs gar nicht auf Werders Liste. Die Bereitschaft der Werder-Macher, dieses Problem in den Griff zu bekommen, zeigte sich bereits im Winter, als mit Vogt und Davie Selke zwei groß gewachsene und selbstbewusste Spieler nachverpflichtet wurden. Ein breites Kreuz haben beide auch.

Wie einst bei Beckenbauer

Die in der Corona-Krise gewonnene Zeit führte bei Werder nun also zu einer umfassenden Analyse, die der schnelllebige Profifußball sonst eher selten ermöglicht. Die Erkenntnisse sind angesichts des Tabellenplatzes nicht überraschend, aber dennoch enttäuschend: Ob körperlich, fußballtaktisch oder in Sachen Führungsstärke – es sind letztlich nur halbstarke Spieler, die in den Werder-Trikots Woche für Woche vergeblich versucht haben, Spiele zu gewinnen. Und die Gefahr laufen, als schlechteste Mannschaft der Vereinsgeschichte verbucht zu werden. Der großartige Franz Beckenbauer sagte seinen Bayern-Profis als Cheftrainer in solch einer schwachen Phase einmal: „Seid nicht traurig, ihr könnt`s halt nicht besser.“ Schöner kann man das eigentlich nicht formulieren.

Die nun bei Werder gewonnenen Erkenntnisse sind nur der erste Schritt zur Besserung, die Lösung der Probleme funktioniert nämlich nicht von heute auf morgen. Intern geht man bei Werder davon aus, dass es mehrere Transferperioden dauern könnte, um eine andere Körperlichkeit und Führungsstärke in allen Mannschaftsteilen zu etablieren – wenn das für einen Verein wie Werder in diesen Zeiten überhaupt finanziell darstellbar ist.

Sollte die aktuelle Saison wieder angepfiffen werden, müssten es noch einmal die Halbstarken versuchen. Das ist mit dem Wissen von heute einerseits nicht wirklich beruhigend. Andererseits wäre es für jeden Werder-Profi, der sich zu Unrecht als „halbstark“ eingestuft sieht, die große Chance, das Gegenteil zu beweisen. Wahrscheinlich wäre es aber die letzte Chance.