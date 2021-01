Es war einmal eine Festung: Im Weserstadion gewinnt Werder nur noch selten. (Christian Walter)

Zuletzt versuchten sie es bei Werder sogar mit den Lampen. Bei Heimspielen ist die Beleuchtung in der Mannschaftskabine nun anders als unter der Woche, wenn sich die Mannschaft hier rund um ihre Trainingseinheiten aufhält. Das sollte in den Köpfen der Spieler ein Signal erzeugen, dass doch nicht alles so ist wie gewohnt. Aus gutem Grund, wobei man auch sagen könnte: aus einem schlechten Grund. Werder gewinnt kaum noch Heimspiele. Gegen Union Berlin verlor die Mannschaft bereits das vierte von sieben Heimspielen in dieser Saison, bisher gelang nur ein Sieg: mit 1:0 gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld in der ersten Oktoberwoche. Doch auch gegen Union gab es keine Erleuchtung und damit auch keine Erlösung: Diesmal gelang sogar nicht mal mehr ein Tor, zum ersten Mal in einem Heimspiel dieser Saison, dafür setzte es die Gegentreffer elf und zwölf im Weserstadion. An den Lampen lag es also auch nicht.

Was man auf den ersten Blick für eine Laune der Fußballstatistik halten könnte, ist in Wahrheit längst ein massives Problem: Wie kein anderer Verein der Bundesliga leidet Werder seit weit mehr als einem Jahr unter einer nie erlebten Heimschwäche. Bereits in der vergangenen Saison war Werder am Ende die zweitschlechteste Heimmannschaft der Bundesliga, mit nur zwei Siegen, dafür aber zwölf Niederlagen im Weserstadion. Nur Absteiger SC Paderborn war noch schlechter. Seit 18 Monaten bekommt Werder dieses Problem nicht in den Griff. „Wir haben jetzt alles probiert“, sagt Trainer Florian Kohfeldt, „wir haben die Ansprache vor dem Spiel aus dem Hotel in die Kabine verlegt, wir haben das Licht verändert, wir haben dies und das gemacht. Es ist trotzdem irgendwie für die Mannschaft schwieriger, in Heimspiele hinein zu finden als auswärts.“

In anderen Stadien sieht Werders Bilanz in diesem Zeitraum tatsächlich erheblich besser aus. Schon vergangene Saison holte Bremen auswärts 22 Punkte, diese sechs Siege und vier Unentschieden sicherten letztlich das Erreichen der Relegation. Auch in der aktuellen Hinrunde holte Werder auswärts bereits neun Punkte, nur zwei Spiele gingen verloren (in Wolfsburg und in Leipzig). „Zu Hause fehlt uns eine Menge“, meint Kohfeldt mit Blick auf die magere Punktausbeute, denn es sind vor allem die schlechten Ergebnisse in den Heimspielen, die Werder stets in der Nähe des düsteren Tabellenkellers halten. Inzwischen, sagt der Trainer, „haben wir da alle unsere Theorien zu“. Seine eigene war falsch, das ist inzwischen klar. Kohfeldt liebt Traditionsvereine, er ist Werderaner, er hat eine ziemlich romantische Beziehung zum Profifußball. Deshalb ging er davon aus, dass es ein großer Vorteil sei, die ganze Woche über genau dort zu trainieren, wo man am Wochenende in den Heimspielen um Punkte kämpft: „Das habe ich immer gesagt. Und dass man dadurch das Gefühl hat, man verteidigt sein Zuhause.“ Werder hat genau dort auch viel investiert. Bevor die Heimmisere begann, wurde der gesamte Kabinentrakt umgebaut und modernisiert. Jetzt ist dort alles zeitgemäß und schön, aber Werder nicht mehr erfolgreich.

An den Fans kann es nicht liegen

Viele andere Bundesligavereine verteidigen am Wochenende keine Kabine. Klubs wie Bayern München, Borussia Dortmund oder der 1. FC Köln trainieren weit weg vom eigenen Stadion; andere, wie Schalke 04, trainieren zwar neben der Arena, betreten sie aber nur an Spieltagen. Zuletzt zeigte sich in der Bundesliga jedoch ein Trend, der die Vermutung stützt, dass all das gar nicht entscheidend ist. Seit der Geisterspiele ohne Zuschauer gibt es in der Liga generell weniger Heimsiege. Am vergangenen Wochenende zum Beispiel gewann fünf Mal die Auswärtsmannschaft. Die Theorie dazu: Ohne Zuschauer fehlt der Heimvorteil, den vor allem kleinere Klubs in ihren engen Stadien sonst haben können. Ohne Emotionen von den Rängen gewinnt sehr häufig einfach die bessere der beiden Mannschaften, und das ist selten Werder Bremen. Das würde auch erklären, warum das Kohfeldt-Team in dieser Saison nur gegen Schalke, Mainz und Bielefeld gewann: Es sind die drei schlechtesten Mannschaften in der Tabelle.

An dieser Theorie mag eine Menge stimmen, aus Bremer Sicht gibt es jedoch einen wenig beruhigenden Haken: Als noch Zuschauer ins Weserstadion durften und die Kulisse fantastisch war, gewann Werder vergangene Saison trotzdem kaum ein Spiel. Schlimmer noch: Bei den Heimniederlagen im Dezember gegen Paderborn (0:1) und Mainz (0:5) konnte die Mannschaft mit der Leidenschaft auf den Rängen nicht mithalten. Kohfeldt betont deshalb: „Auch wenn mir die Fans sehr fehlen, will ich jetzt nicht sagen, dass die Heimbilanz an den fehlenden Fans liegt.“ All das seien letztlich nur Erklärungsansätze, meint er, „aber so eine Heimbilanz darf trotzdem nicht sein".

Deshalb liegt der Schluss nahe, dass es einfach doch an der individuellen Qualität der Spieler und damit der Mannschaft liegt. Die wird bei Werder seit geraumer Zeit höher eingeschätzt, als sie auf dem Platz tatsächlich ausfällt. Gegen Union wurde das doppelt deutlich: Die Berliner gewannen schon vergangene Saison mit 2:0 im Weserstadion. Und wiederholten dieses Ergebnis am Wochenende eindrucksvoll. Sind sie einfach besser? Wenn man es so sieht, sind die Gründe für Werders Heimschwäche eher nicht in der Kabine zu finden, sondern auf dem Transfermarkt und dem Trainingsplatz.