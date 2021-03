Die restlichen Spiele der Bundesliga-Saison sind terminiert worden. (Andreas Gumz)

Die letzten Termine für die laufende Bundesliga-Saison stehen fest. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Spieltage 29 bis 34 zeitgenau angesetzt. Für Werder Bremen gibt es noch ein Spiel am Sonntag, dann eins an einem Mittwoch und zum Schluss vier Partien zur traditionellen Bundesliga-Zeit am Samstag um 15.30 Uhr.

Konkret sieht der Fahrplan so aus: Zu Beginn einer englischen Woche trifft Werder Bremen am Sonntag, 18. April, um 15.30 Uhr auswärts auf Borussia Dortmund. Es folgt am Mittwochabend, 21. April, um 20.30 Uhr das Heimspiel gegen Mainz 05. Das womöglich ganz wichtige Duell um den Klassenerhalt steigt also unter Flutlicht im Weserstadion.

Im Saisonendspurt folgen dann noch vier Spiele samstags um 15.30 Uhr. Die Gegner sind Union Berlin am 24. April, Bayer Leverkusen am 8. Mai, der FC Augsburg am 15. Mai und Borussia Mönchengladbach am 22. Mai. Wichtig: Zwischendrin stehen noch die letzten Partien im DFB-Pokal an. Am 2. Mai steigt das mögliche DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig, sofern sich Werder Bremen im Nachholspiel gegen Jahn Regensburg (7. April, 18.30 Uhr) durchsetzt. Das Finale in Berlin ist für 13. Mai (Himmelfahrt) geplant, also noch vor den letzten beiden Bundesliga-Spieltagen.

Die Termine im Überblick:

29. Spieltag, Sonntag, 18.04.2021, 15.30 Uhr: Borussia Dortmund - Werder Bremen

30. Spieltag, Mittwoch, 21.04.2021, 20.30 Uhr: Werder Bremen - Mainz 05

31. Spieltag, Samstag, 24.04.2021, 15.30 Uhr: Union Berlin - Werder Bremen

32. Spieltag, Samstag, 08.05.2021, 15.30 Uhr: Werder Bremen - Bayer Leverkusen

33. Spieltag, Samstag, 15.05.2021, 15.30 Uhr: FC Augsburg - Werder Bremen

34. Spieltag, Samstag, 22.05.2021, 15.30 Uhr: Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach