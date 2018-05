Zwei Trainingslager, etliche Testspiele

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Werders Sommerfahrplan

mw

Noch dürfen sich die Werder-Profis im Urlaub erholen, ehe sie in gut einem Monat in die Saisonvorbereitung starten. Bis zum ersten Pflichtspiel stehen zwei Trainingslager und einige Testspiele an.