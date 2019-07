Die Außenwirkung der Nachricht war nicht so dramatisch, bei Werder waren sie aber wenig erfreut. Anfang Juni berichtete der WESER-KURIER vom Abschied des Kaderplaners Tim Steidten zu Bayer Leverkusen. Steidten hat für Werder Transfers angebahnt, erste Gespräche geführt und gilt als gut vernetzt in der Branche. Werders Sportchef Frank Baumann hätte ihn gerne gehalten, das Angebot aus Leverkusen sei aber zu gut gewesen, um es zu egalisieren.

Angesichts der überschaubaren Transferaktivitäten könnte die Frage aufkommen, was Steidten eigentlich so getrieben hat – es tut sich ja nichts, kein neuer Spieler wird geholt. Tatsächlich ist der Verlust des Kaderplaners eine von vielen nicht wirklich erfreulichen Meldungen, die diesen Sommer bisher zu einem trüben für Werder machen. Die Stimmungslage unter den Fans ist fragil, Werder ist das nicht entgangen.

Baumann verweist auf das Grundgerüst

„Ich laufe ja nicht blind und taub durch die Gegend“, sagt Baumann. Der Sportchef registriert die Unruhe unter den Anhängern. Er neigt aber nicht dazu, sich durch externe Einflüsse zur Hektik verleiten zu lassen. Werder wird noch neue Spieler holen, mindestens zwei, eventuell drei. Bis dahin gilt für Baumann: „Wir haben ein gutes Grundgerüst.“

Während die Konkurrenz fast täglich Verstärkungen vermeldet, beschränken sich Werders Transfers auf Niclas Füllkrug und Marco Friedl. Zusammen haben sie zwar fast zehn Millionen Euro gekostet. Füllkrug aber wurde im April verpflichtet, der Effekt ist verpufft. Friedl, bereits eineinhalb Jahre auf Leihbasis in Bremen, wird nicht so richtig als Zugang gesehen. Und die Vertragsverlängerungen mit Maximilian und Johannes Eggestein, keinesfalls selbstverständlich und teuer obendrauf, sind ebenfalls zu lange her, um noch eine Wirkung zu erzielen.

Gesehen werden eher die Notwendigkeiten. Mit Sebastian Langkamp und Milos Veljkovic haben sich gleich zwei Innenverteidiger verletzt. Der Bereich gilt ohnehin als nicht optimal besetzt. Nachlegen will Werder in der Innenverteidigung aber nicht, die Ausfalldauer sei überschaubar. Wobei zumindest bei Velj­kovic nicht klar ist, wann er wieder auf dem Platz stehen wird.

Nicht ganz klar ist ebenfalls, wie der Abgang Max Kruses kompensiert werden soll. Zehn Tore und elf Assists steuerte Kruse zur vergangenen Saison bei. Die vorletzten Pässe, oft ebenfalls entscheidend, kommen hinzu. Der Versuch, Michael Gregoritsch vom FC Augsburg zu holen, scheitert bislang an der Ablöseforderung des FCA. Auch beim Werben um Marko Grujic von Hertha BSC blieb Werder erfolglos, der Serbe bleibt ein weiteres Jahr in Berlin. Befriedigend sind diese Nachrichten nicht.

Es kann noch dauern

Baumann muss den bereits einige Wochen andauernden Transferstau moderieren. „Ich weiß ja, dass die Fans gerne einen bekannten Namen hätten, der aktuell in Top-Form ist. Aber wir brauchen nicht immer große Namen, sondern Spieler, für die es etwas Besonderes ist, für Werder zu spielen. Die hier etwas bewegen wollen.“ Es gehe um Nachhaltigkeit, damit mittel- und langfristig die richtigen Schritten gemacht werden können. Es könne noch dauern, aber „wir haben noch Zeit, Spieler zu verpflichten“. Kommen sollen ein Rechtsverteidiger und ein defensiver Mittelfeldspieler, wahrscheinlich auf Leihbasis.

Aktuell aber ist kein Neuer da, über den sich diskutieren lässt beim Grillen im Garten oder dem Feierabendbier. Diskutiert wird darüber, wie der neue Name des Weserstadions klingt: wohninvest. Eine wirtschaftliche Notwendigkeit, drei Millionen Euro bringt der Sponsorenvertrag. Selbst wenn das Geld willkommen ist, gute Stimmung verbreitet der Vertrag nicht. 500 Ultras zogen ein paar Tage nach Bekanntwerden durch die Innenstadt, um ihrem Frust Ausdruck zu verleihen.

Vor Kurzem verkündete Werder, dass Wiesenhof Sponsor bleibt. Das Unternehmen bleibt aber auch ein Sponsor, der Magenschmerzen verursacht, selbst wenn die wirtschaftliche Notwendigkeit für jeden ersichtlich ist. Ein Unternehmen zu finden, das über acht Millionen Euro pro Jahr zahlt, ist eine verdammt schwere Aufgabe. Das geben selbst Leute im Umfeld zu, die den Vertragsabschluss kritisch sehen.

Es bleibt derzeit keine leichte Aufgabe, für bessere Stimmung zu sorgen, Baumann weiß das. Er sagt: „Eine positive Stimmung wird sich durch die Ergebnisse in der Bundesliga bestätigen.“ Bis in der Liga der Ball wieder rollt, ist jedoch noch ein bisschen Zeit.

Das hat Werders Konkurrenz bisher investiert

Borussia Mönchengladbach: Stefan Lainer (RB Salzburg) 12 Millionen, Breel Embolo (FC Schalke 04) 10 Millionen, Marcus Thuram (EA Guingamp) 9 Millionen

Eintracht Frankfurt: Djibril Sow (YB Bern) 9 Millionen, Dominik Kohr (Bayer Leverkusen) 8,5 Millionen, Filip Kostic (Hamburger SV) 6 Millionen, Dejan Joveljic (RS Belgrad) 4 Millionen

TSG 1899 Hoffenheim: Ihlas Bebou (Hannover 96) 8,5 Millionen, Sargis Adamyan (Regensburg) 1,5 Millionen

VfL Wolfsburg: Kevin Mbabu (YB Bern) 9,2 Millionen, Joao Victor (Linzer ASK) 3,2 Millionen, Paulo Otavio (FC Ingolstadt) 1,1 Millionen, Xaver Schlager (RB Salzburg) 15 Millionen

FC Schalke 04: Ozan Kabak (VfB Stuttgart) 15 Millionen, Benito Raman (Fort. Düsseldorf) 13 Millionen, Bernard Tekpetey (SC Paderborn) 2,5 Millionen

Hertha BSC: Eduard Löwen (1. FC Nürnberg) 7 Millionen, Daishawn Redan (FC Chelsea) 2,7 Millionen, Marko Grujic (FC Liverpool/Leihe) 2 Millionen

Bayer Leverkusen: Kerem Demirbay (Hoffenheim) 32 Millionen, Moussa Diaby (Paris SG) 15 Millionen, Daley Sinkgraven (Amsterdam) 5 Millionen