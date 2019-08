Es war der negative Höhepunkt eines gebrauchten Tages aus Bremer Sicht: Es lief bereits die Nachspielzeit, als Kiels Julius Alt aus der eigenen Hälfte einfach mal abzog - und der Ball wurde länger und länger und länger, und segelte schließlich über Werder-Keeper Luca Plogmann hinweg ins Netz. 2:5 stand es nach diesem Treffer aus Sicht der Gäste, die bei der U23 von Holstein Kiel auch sonst nicht viel zu lachen hatten.

Es waren gerade einmal 18 Minuten gespielt, da stand es schon 2:0 für das Team aus Schleswig-Holstein. Tim Siedschlag (5.) und Barne Pernot (18.) hatte getroffen, immerhin gelang Werders Kebba Badije der schnelle Anschluss (21.). Gerade einmal 120 Sekunden später war der alte Abstand jedoch wieder hergestellt, als Kiels Felix Niebergall erfolgreich war. In einer ereignisreichen ersten Hälfte schraubten Heim-Akteur Tom Baller und erneut Badije das Zwischenergebnis bis zur Pause gar auf 4:2 in die Höhe.

Nach dem Wechsel gelang den von Konrad Fünfstück trainierten Grün-Weißen keine Wende mehr. Der Bremer Nachwuchs handelte sich stattdessen in der Schlussphase - und in Überzahl, nachdem Mohr Gelb-Rot gesehen hatte (70.) - noch besagten Fernschuss ein und verließ somit erstmals in dieser Saison als Verlierer den Platz.