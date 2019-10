Bremen. Ende November ist es wieder so weit, dann lädt Werder seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein. Bei Buletten und Bier wird es in der „Werder-Halle" Hemelinger Straße einen Rückblick auf das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019 geben. Und dabei wird es wenig Anlass zur Kritik geben. Die Geschäftsführung wird nach Informationen des WESER-KURIER einen kleinen Gewinn verkünden, den vierten in Folge. Es wird keine Summe sein, die das Eigenkapital des Klubs sichtbar erhöht. Aber es ist ein Plus, immerhin.

Spannender dürfte ein Blick in die Zukunft sein, genauer gesagt auf das laufende Geschäftsjahr, das im Juni kommenden Jahres endet. Die Geschäftsführung wird die Mitglieder vermutlich auf der Versammlung im November darauf vorbereiten, dass nächstes Jahr andere Zahlen verkündet werden müssen. Es sei denn, es werden außerordentliche Einnahmen erzielt.

Möglich ist das über sportlichen Erfolg. Der Einzug in zweite Pokalrunde etwa gehört dazu, jede weitere Runde verkleinert den Handlungsdruck. Der Pokalsieg 2019 brachte dem FC Bayern allein 13,1 Millionen Euro an Prämien. Am leichtesten lassen sich zusätzliche Einnahmen über Verkäufe von Spielern finanzieren. Bereits im August kündigte Sportchef Frank Baumann im WESER-KURIER erstmals Transfers an: „Es ist wahrscheinlich, dass wir nach dieser Saison zwei oder drei Stammspieler verlieren." Die Frage ist nur, zu welcher Kategorie diese Stammspieler gehören.

Im Budget für das laufende Geschäftsjahr hat der Klub ein Minus zwischen 13 bis 15 Millionen Euro eingeplant. Entstanden ist das durch Investitionen in Niclas Füllkrug, Marco Friedl oder Ömer Toprak, denen keine Verkäufe gegenüber stehen. Diese Summe soll bis zum 30. Juni 2020 ausgeglichen werden. Am einfachsten wäre das mit dem Verkauf eines Top-Spielers. Im Sommer 2018 hat der Wechsel Thomas Delaneys für weit über 20 Millionen Euro zu Dortmund gereicht, um sämtlich Bremer Einkäufe gegen zu finanzieren. Was gut war, da Werder nur einen wichtigen Spieler abgeben musste und es zugleich Delaney war, den sie verkaufen wollten.

Für den kommenden Sommer sieht die Planung nach Informationen des WESER-KURIER anders aus. Verkauft werden sollen nicht Milot Rashica, Davy Klaassen oder Maximilian Eggestein, also die Spieler, die die höchsten Preise erzielen dürften. Und deren Abschied am meisten wehtun würde, weil noch viel Potenzial in ihnen steckt. Sondern eher die bereits reiferen Ludwig Augustinsson, Jiri Pavlenka oder Yuya Osako, deren Entwicklung nicht mehr ganz so steil verlaufen wird.

Natürlich spielt dabei die Leistung in der Saison eine wichtige Rolle, und auch Verletzungen können Transfers zunichte machen. Augustinsson wird aufgrund einer Knie-OP noch wochenlang fehlen. Zur Rückrunde, so zumindest hoffen sie bei Werder, könnte er wieder auf dem Platz stehen. Dann bleibt abzuwarten, ob es wie schon in der Vergangenheit Anfragen für den 25-Jährigen gibt. Unter anderem hatten Klubs aus Italien Transfermodalitäten abgeklopft. Intern wird sein Marktwert auf etwa 15 Millionen Euro taxiert. Eine Summe, die reichen würde, um das Minus auszugleichen.

Eine andere, realistische Option ist Pavlenka. Sein Vertrag läuft bis 2021. Werder müsste entweder verlängern, oder im nächsten Sommer wäre die letzte Möglichkeit, mit ihm Geld zu verdienen. Für Pavlenka, heißt es bei Werder, spielt die sportliche Entwicklung eine große Rolle. Erreicht der Klub die Europa League? Klappt das nicht, rechnen sie damit, dass Pavlenka um einen Wechsel bitten wird.

Sein Marktwert soll bei zehn bis 12 Millionen Euro liegen. Die Frage ist eher, ob es einen Markt für den Torwart gibt. Im Sommer meldete sich jedenfalls kein einziger Interessent in Bremen. Auch daran könnte ein Wechsel des 27-Jährigen also scheitern.

Ein Kandidat ist auch Osako, obwohl erklärter Lieblingsspieler Florian Kohfeldts. Was eher an dem Spieler liegt als an Werder. Osako ist wie viele Japaner fasziniert von der Premiere League. Und im Mai kommenden Jahres wird er 30, viel Zeit bleibt ihn nicht mehr. Sein Transfer könnte zwischen fünf und acht Millionen Euro erzielen. Für einen Verkauf sprich aus Werders Sicht, dass Osako im kommenden Jahr sehr wahrscheinlich an den olympischen Spielen teilnehmen wird. Die finden vom 24. Juli bis 9. August in Tokio statt, eine Vorbereitung hätte Osako also nicht.

Zu außerordentlichen Maßnahmen, zusätzliches Geld einzunehmen, gehört natürlich auch die Qualifikation zur Europa League. Klappt die, könnte Werder auf Verkäufe verzichten.

Zur Sache

Werders teuerste Verkäufe

Das Prinzip, talentierte Spieler günstig zu kaufen, sie besser zu machen und anschließend mit Gewinn zu verkaufen, hat bei Werder Tradition. Das wird so bleiben. Bis heute ist Diego der teuerste Verkauf der Klub-Geschichte. 2009 wechselte der Brasilianer für 27 Millionen Euro zu Juventus Turin. Es folgt Thomas Delaney, der 2018 für 20 Millionen Euro (erfolgsbedingte Bonus-Zahlungen nicht eingerechnet) an Dortmund verkauft wurde. Mesut Özil transferierte Werder 2010 zu Real Madrid, der spanische Klub zahlte 18 Millionen Euro. Auf Rang vier liegt Miroslav Klose, den der FC Bayern 2007 für 15 Millionen Euro nach München lotste. 12,5 Millionen Euro spielte der Verkauf Jannik Vestergaards nach Gladbach 2016 ein.