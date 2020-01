Ludwig Augustinsson und Athletik-Trainer Axel Dörrfuß. (nordphoto /Kokenge via www.imago-images.de)

Pressemitteilungen sind selten besonders spannend, Journalisten neigen schon mal dazu, sie eher zu überfliegen als intensiv zu studieren. Was Werder am späten Montagnachmittag zu verkünden hatte, war jedoch gleich in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Zum einen war es der Fakt an sich, dass eine erneute Verletzung Ludwig Augustinsson für die kommenden beiden Ligaspiele außer Gefecht setzt. Mal wieder, es ist bei ihm die zweite dieser Art in nur wenigen Wochen und insgesamt die gefühlt hundertste Verletzung in dieser Saison. Auch dass die Art der Blessur exakt benannt wurde – in der vorderen Oberschenkelmuskulatur –, ist alles andere als übliche Praxis bei Werder.

Und dann stand in den paar Zeilen noch der genaue Zeitpunkt, wann es passiert ist: während des rehabilitativen Trainings. Also dann, wenn Spieler nach einer Verletzung durch indivduelles Aufbau-Training sorgsam wieder an die volle Belastung des Profi-Alltags herangeführt werden. Eigentlich.

In der Mitteilung wurde Florian Kohfeldt zitiert. „Luddes vorherige Verletzung am hinteren Oberschenkel war nahezu ausgeheilt. Dass dann während einer intensiven Einheit eine Verletzung an der Vorderseite aufgetreten ist, ist in unserer Situation natürlich unglücklich." Das ist fast freundlich ausgedrückt, wenn man bedenkt, wie häufig Kohfeldt einen ähnlichen Satz im Laufe dieser Saison bereits gesagt hat oder hätte sagen können. Immer wieder verletzen sich in Bremen Spieler im rehabilitativen Training, kurz Reha-Training.

Massive Häufung von Verletzungen

Alle Fälle addiert, sind es sieben Verletzungen, die in dieser Phase aufgetreten sind. In einer Zeit des kontrollierten Trainings also, wo besondere Vorsicht gefragt ist. Das kann mal passieren, sicher, in dieser massiven Häufung ist das aber eigentlich unmöglich. Bei Augustinsson ist es jedoch gleich zweimal passiert, bei Ömer Toprak ebenfalls. Niklas Moisander, Sebastian Langkamp und Benjamin Goller waren einmal betroffen.

Pech allein kann es jedenfalls kaum sein, auch wenn es sicherlich ein Teil der Erklärung sein mag. Diese sieben Verletzungen während der Reha übersteigen jedoch die Anzahl derer, die im normalen Trainingsalltag passiert sind. Also dann, wenn es keine kontrollierten Übungen gibt, sondern wenn es im Kampf um einen Platz in der Startelf am Wochenende richtig zur Sache geht und schon mal einen auf die Stöcker gibt. Eigentlich sind das die Phasen, in den Blessuren entstehen, meistens jedenfalls.

Abwarten, ob es Konsequenzen hat

Verantwortlich für den Bereich des rehabilitativen Trainings ist Axel Dörrfuß, Leiter Athletik und Performance. Dörrfuß arbeitet seit Oktober 2015 für Werder, zuvor war er unter anderem für die SpVgg Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf tätig. Intern wie extern genießt der 48-Jährige einen guten Ruf. Ob die erneute Verletzung Augustinssons während der Reha für Dörrfuß Konsequenzen hat, bleibt also abzuwarten.

Eine öffentliche Schuldzuweisung bleibt im Fall Augustinsson aus, Frank Baumann bemüht sich um eine nüchterne Darstellung. „Für den Muskel war es zu viel. Woran es genau lag, ist schwer zu sagen. Eine Ursache muss es geben, ein gesunder Muskel reißt nicht einfach so. Und Ludwig ist kein Spieler, der dafür anfällig ist„, sagte Baumann im Laufe des dienstags am Rande einer PR-Veranstaltung. „Wir müssen bewerten, weshalb jetzt wieder eine Muskelverletzung aufgetreten ist. Da kann es verschiedene Ursachen geben: der Rücken, die Zähne, der Kiefer, es gibt ganz viele Möglichkeiten.“

Die Möglichkeit, die der Sportchef nicht aufgezählt hat, ist die der falschen Belastung. Dass ganz einfach zu viel gemacht wird in dem Bestreben, einen Spieler so schnell wie möglich zurück in den Spielbetrieb zu bringen. Gerade in Phasen, in denen der sportliche Erfolg zwingend notwendig ist, ist die Versuchung einer schnellen Rückkehr besonders groß.

„Können die Spieler nicht in Watte packen"

„Das kann immer passieren, wenn jemand im Reha-Prozess ist. Da versuchen wir, die Spieler so gut es geht auf die Bundesliga vorzubereiten. Das ist keine Erholung, da geht es um Training", erklärt Baumann und beschreibt, in welchen Zwängen sich der Verein dabei befindet: „Wir müssen gewisse Belastungen im Reha-Bereich haben, wir müssen Sprints machen. Wenn man nicht gut vorbereitet ins Mannschaftstraining geht, erhöht man da die Gefahr von Verletzungen." Aber es sei eben immer wieder ein Spagat und ein vorsichtiges Herantasten. „Wir können die Spieler ja nicht in Watte packen und gar nichts mehr machen."

Mit Augustinsson ist einer gleich doppelt betroffen, der in vielerlei Hinsicht unverdächtig ist. Schon seit seiner Zeit beim FC Kopenhagen in Dänemark genießt er den Ruf eines „24Pro", eines Spielers also, der sich 24 Stunden am Tag professionell verhält. Bei Werder heißt es, Augustinsson würde beim Frühstück seine Butter abwiegen in der Sorge, zu viel Fett zu sich zu nehmen. Ungesundes Essen, zu wenig Schlaf, zu viel Alkohol oder ähnliches als Ursache der Blessuren lassen sich bei dem Schweden also vermutlich ausschließen.

Baumann sieht ohnehin eher höhere Mächte als Ursache für die Vielzahl an Verletzungen denn handwerkliche Fehler in der Arbeit: „Das ist ein Stück weit wie verhext." Dagegen lässt sich leider wenig ausrichten.