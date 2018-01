Im Sommer klang es noch wie eine unstillbare Sehnsucht. Werder hatte einen neuen Torwart verpflichtet, der vor allem eines sein sollte: eine echte Nummer eins. Jiri Pavlenka hieß der Hoffnungsträger, der für viele ein unbeschriebenes Blatt war und nicht zwangsläufig als Garant für eine konstant starke Saison infrage kam. Als er dann bei seinen ersten Auftritten durch unorthodoxe Faustabwehren auffiel, wurde die Zahl der Kritiker nicht eben geringer. Felix Wiedwald abgeben und stattdessen auf einen Nobody setzen? Diese Vorstellung passte nicht ins Bild vieler Experten. Doch Pavlenka steigerte sich nicht nur, er überzeugte. Mitunter überragte er. Inzwischen macht der Bremer Keeper etwas, was seine Vorgänger zuletzt kaum noch geschafft haben: Er rettet Punkte und Spiele.

„Pavlas macht das überragend. Dafür gibt es gar kein anderes Wort“, hatte Werder-Trainer Florian Kohfeldt zuletzt nach dem 1:1 gegen Hoffenheim gesagt. Pavlenka hatte unmittelbar nach dem Bremer Ausgleich wieder einmal für kollektives Staunen gesorgt, als er in sensationeller Manier gegen Andrej Kramaric parierte (65.). Eine Topaktion – und doch nur ein Anfang. „Er hat sein Potenzial noch gar nicht ganz ausgeschöpft“, versprach Kohfeldt später.

Vielbeschäftigter Schlussmann

Dass Pavlenka mittlerweile zu den besten Torhütern der Liga zählt, zeigen nicht nur spektakuläre Reflexe und Flugeinlagen, sondern auch die Statistiken: Nur der FC Bayern (zwölf Gegentore) und Eintracht Frankfurt (19) kassierten bislang weniger Gegentreffer als Werder. Und das, obwohl der Torhüter bei einem Verein im Tabellenkeller naturgemäß mehr zu tun hat. Mit insgesamt 76 gehaltenen Bällen können sich nur die ebenfalls viel beschäftigten Timo Horn aus Köln (76) und der Wolfsburger Koen Casteels (71) messen. 40 der von Pavlenka abgewehrten Schüsse wurden zudem von innerhalb des Strafraums abgegeben.

Pavlenkas starke Werte erklären sich nicht nur darüber, dass Werder in der Defensive einiges zulässt. 78,57 Prozent gehaltene Bälle in der Liga (im Pokal sogar 81,82 Prozent) sind ein weiterer Spitzenwert. Pavlenkas Passquote befindet sich mit 56,58 Prozent eher in einem durchschnittlichen Bereich: Viele Klärungstaten und lange Bälle sind der Grund für die eher schwache Statistik. Allerdings hatte Pavlenka bereits nach seinem Wechsel zu Werder eingeräumt, spielerisch noch Luft nach oben zu haben. Mittlerweile wirkt der Tscheche mit dem Ball am Fuß weitaus souveräner: Gegen Hoffenheim brachte Pavlenka bereits 75 Prozent seiner Zuspiele zum Mitspieler. Im Trainingslager in Algorfa hatte es Szenen gegeben, in denen der Keeper nach einem Rückpass auch unter höchster Bedrängnis in aller Ruhe einen seiner Teamkollegen fand.

Eben jene Ruhe strahlt der Schlussmann mittlerweile in nahezu jeder Sekunde auf dem Platz aus. Fast ein wenig unauffällig wirkt er, wenn er den Rasen betritt. Wüsste man nicht, zu welchen Taten der 25-Jährige imstande ist, man könnte ihn glatt unterschätzen. Von einem Moment auf den anderen explodiert Pavlenka, ist zur Stelle, wenn er gebraucht wird. Dann zieht er mit freundlicher Unterstützung seines farbenfrohen Trikots quasi die gelbe Wand vor dem Bremer Gehäuse hoch.

Pavlenka sicherte mindestens vier Punkte

Hoffenheims Kramaric war sein jüngstes Opfer, es hat zuvor viele weitere gegeben. Beim 0:0 gegen Köln rettete Pavlenka mehrfach gegen Sehrou Guirassy, gegen Freiburg (0:0) stoppte er Florian Niederlechner und Mike Frantz. Bei der 4:0-Gala gegen Hannover war er es, der nach dem Führungstreffer von Fin Bartels dafür sorgte, dass dieser Vorsprung überhaupt länger Bestand hatte: Unmittelbar nach dem Seitenwechsel machte er nämlich eine Topchance von Martin Harnik zunichte. Als Werder zwei Wochen später Stuttgart schlug (1:0), rettete Pavlenka mit einer Glanztat gegen Holger Badstuber. Auch gegen Mainz agierte Pavlenka in Bestform, an ihm lag es nicht, dass Werder nicht gewann. Mindestens vier Punkte hat allein er Werder in der Liga schon gerettet. Als Sahnehäubchen einer begeisternden Hinserie hatte Pavlenka bereits Wochen zuvor – abermals gegen Hoffenheim – mit einer unglaublichen Rettungstat in der Nachspielzeit das Weiterkommen gesichert.

Es ist einerseits die Art und Weise, wie Jiri Pavlenka agiert, die ihn zu einem besonderen Torhüter macht. Er liefert spektakuläre Einlagen ab, ohne diese gezielt zu suchen. Nicht weniger imposant ist die Häufigkeit. Bei seinen Vorgängern Sebastian Mielitz, Raphael Wolf oder Felix Wiedwald war das anders, ein scheinbar unhaltbarer Ball wurde kaum entschärft. In bitteren Phasen mitunter nicht einmal die Haltbaren.

Deshalb blieb der Platz zwischen den Pfosten an der Weser eine Baustelle. Das sahen auch die Verantwortlichen so, die Wiedwald im Sommer aussortierten und auf Pavlenka setzten. Bislang ist diese Entscheidung aufgegangen. Der 25-Jährige hat dafür gesorgt, dass im wahrsten Sinne des Wortes Ruhe eingekehrt ist und wieder großes Vertrauen in die Nummer eins herrscht. Ein Gefühl, das es in Bremen lange nicht gegeben hat. Und das ist vielleicht die allergrößte Leistung des Jiri Pavlenka.

Jiri Pavlenka, Werders unumstrittene Nummer eins, setzt die Tradition großartiger Torleute bei Werder fort. Unsere Top 5 gibt es hier: Pavlenkas Vorgänger