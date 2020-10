Es gibt viel zu besprechen: Werders Sportchef Frank Baumann hofft noch auf größere Millionen-Einnahmen durch Spielerverkäufe. (nordphoto)

Selten ging es für Werder Bremen so sehr ums Geld wie in diesen Tagen. Nach den finanziell durchaus riskanten Vorgriffen bei den Verpflichtungen der Spieler Niclas Füllkrug, Ömer Toprak und Leo Bittencourt braucht Werder Einnahmen, um die entsprechend fälligen Ablösesummen auch zahlen zu können. Gleichzeitig muss die Liquidität in der laufenden Saison gesichert werden. Angesichts der Mindereinnahmen in zweistelliger Millionenhöhe durch die Coronakrise ist das schon schwierig genug, und nun gestaltete sich auch noch der erhoffte Verkauf von Milot Rashica als schwierig bis unmöglich. Wenigstens zeigte Ajax Amsterdam nun Bereitschaft, Werder den niederländischen Mittelfeldmotor Davy Klaassen abzukaufen. Für den könnte Werder-Manager Frank Baumann zwar nicht so viel kassieren wie im Fall Rashica, doch auch ein Betrag von rund zehn Millionen Euro würde Werder in diesen Zeiten schon helfen.

Bereits im August hatte der WESER-KURIER exklusiv über die verschiedenen Szenarien für den Fall berichtet, dass Werder der erhoffte Millionenverkauf von Angreifer Milot Rashica oder eines anderen Stars nicht gelingt - und dass es dabei vereinsintern auch um Aspekte wie die Bilanz des Geschäftsjahres oder die Liquidität geht. Kurz vor Ende des Transferfensters am kommenden Montag bestätigte Manager Frank Baumann nun offiziell entsprechende Zusammenhänge. „Es wäre schon gut, wenn wir in diesem Sommer einen großen Transfer machen würden, das ist gar keine Frage“, sagte er, verwies aber zugleich auf einen Plan B für den Fall der Fälle: „Es gibt auch weitere Möglichkeiten, wie wir die Mindereinnahmen durch Corona und unsere aktuelle finanzielle Situation dann vielleicht auffangen könnten, wenn es keinen Verkauf gibt.“

Es geht um die Bilanz und um Liquidität

Dabei gelte es jedoch, „verschiedene Ebenen zu berücksichtigen“, erklärte Baumann, denn: „Das eine ist die Bilanz, wo es darum geht, das Ergebnis an sich zu verbessern – da helfen Transfers natürlich. Das andere ist die Liquidität. Dabei würde ein Transfer definitiv auch helfen, aber auch hier gibt es andere Möglichkeiten, sich Geld zu leihen, um die Rechnungen begleichen zu können. Da sind wir auf verschiedene Szenarien vorbereitet.“ Im Klartext: Wenn Werder kein Spielerverkauf im zweistelligen Millionenbereich gelingt, müssten Kredite bei Banken aufgenommen werden, und das nach Informationen des WESER-KURIER zusätzlich zu dem bereits beantragten KfW-Darlehen.

Ausgerechnet in diesem Sommer, für den Werder erhebliche Einnahmen durch Spielerverkäufe fest eingeplant hatte, wirbelt die Corona-Pandemie den Transfermarkt heftig durcheinander. „Man hat schon gemerkt, dass viele Klubs, auch große Klubs, vor einer Situation stehen, dass sie erst einmal abgewartet haben, bis Transfereinnahmen reingekommen sind – erst dann konnte investiert werden“, erläuterte Baumann, „das trifft uns also nicht als einzigen Klub, das liest und hört man ja im In- und im Ausland von vielen kleineren, mittleren aber auch von größeren Klubs. Insofern hat man schon gesehen, dass es ein etwas anderer Transfermarkt geworden ist, mit einer anderen Dynamik. Ich erwarte aber schon, dass in den nächsten Tagen noch etwas passieren wird.“

Hoffnung auf einen Schlussspurt

In jedem Fall sei davon auszugehen, dass es im Markt keine Rekordzahlen geben wird. „Man merkt schon, dass das Volumen an Transfers deutlich geringer geworden ist“, meint Baumann, „ich glaube, dass sich sowohl die Anzahl an Transfers als auch das Gesamtvolumen an Geld, das bewegt wurde, deutlich reduziert hat. Man hat aber auch gesehen, dass es den ein oder anderen großen Klub gibt, der sehr viel investiert hat. Daraus entstehen dann auch immer wieder Folgetransfers.“ Und genau auf diesen Effekt hoffen sie auch in Bremen noch, um nicht auf die intern vorbereiteten Szenarien einer weiteren Verschuldung zurückgreifen zu müssen.