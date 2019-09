Passenderweise war es gerade 5 nach 12 auf der Uhr, als Florian Kohfeldt am Mittwoch der Kragen platzte. Er unterbrach das Trainingsspiel, bei dem elf seiner Profis gegen den hauseigenen Nachwuchs antraten, und rief seine Spieler zusammen. Während der Nachwuchs wie angewurzelt in der einen Spielhälfte verharrte, ging es ein paar Meter entfernt ordentlich zu Sache. Kohfeldt schimpfte seine Mannschaft zusammen. Der Wind meinte es in diesem Moment gut mit den Gescholtenen, wegen der leichten Brise und der raschelnden Blätter kamen nur Wortfetzen bei den Zuschauern an. Doch diese Bruchstücke genügten, um den Grundtenor zu verstehen: Kohfeldt hatte seinen Jungs hier nicht ins Gesicht gebrüllt, dass sie großartige Bundesligaspieler seien oder eine grandiose Trainingsleistung abgeliefert hätten.

Eine solche Standpauke in einem öffentlichen Training gibt es auch in Bremen nicht oft, es erinnerte ein wenig an die Tage vor dem wichtigen ersten und bisher einzigen Saisonsieg gegen Augsburg. Auch damals hielt es Kohfeldt für angebracht, die Sinne zu schärfen, und veränderte die Tonlage unter der Woche: Er wollte die Spieler mitreißen, um sich gegen alle Widrigkeiten des Saisonstarts zu wehren. Auch jetzt schärfte er die Sinne, wenige Tage vor dem Auswärtsspiel am Sonnabend bei Union Berlin. Nach dem freien Wochenende und in der trügerischen Sicherheit der ersten drei Punkte braucht nun kein Spieler mehr zu glauben, dass der Rest der Woche so dahin trudelt. Kohfeldt schloss seine recht lange Wutrede mit dem Hinweis, dass es im Training nun anders zur Sache gehen müsse. Wer ihn danach mächtig sauer am Spielfeldrand stehen sah, wollte in dem Moment lieber Zuschauer als Spieler sein.

Bittencourt: Vorfreude auf Union

Dabei fing der Mittwoch so schön an. Schon am frühestens Vormittag zog der Verein sein frisch erworbenes Ass aus dem Ärmel und schickte den neuen Strahlemann vor die Medien: Leonardo Bittencourt. Ein stärkerer Kontrast zum lauten Knall im späteren Training scheint kaum möglich. Mit seinem verschmitzten Lausbubenlächeln, das schon Claudio Pizarro in Bremen zu größter Beliebtheit verhalf, verbreitete der Neuzugang die pure Vorfreude auf die Partie bei Union. Wenn man so will, zeigte Werder an diesem Tag eindrucksvoll seine zwei Gesichter. Hier Bittencourt, schon jetzt der ideale Verkäufer der Marke Werder; und dort das intensive Stemmen gegen eine immer noch heikle Situation in der Bundesliga, die man eben nicht weglächeln kann. Man muss gegen all die Widrigkeiten gemeinsam ankämpfen, weiterhin, mit Leidenschaft und Ernsthaftigkeit.

Bittencourt bringt übrigens beides auch auf dem Feld mit. In der jüngsten Abstiegssaison des 1. FC Köln machte er sich bei vielen Fans im Rheinland einen Namen, weil es im Stadion zeitweise wirkte, als wolle er sich mit seiner fußballerischen Klasse notfalls im Alleingang gegen das drohende Unheil wehren. Bittencourt stand seinen Mann, was nicht selbstverständlich ist, wenn die Mechanismen des Misserfolgs eine zuvor sehr erfolgreiche Mannschaft zerfleddern.

Der hohe Adrenalin-Faktor

Bei Werder soll Bittencourt nun helfen, den missratenen Saisonstart zu korrigieren und trotz der vielen Ausfälle das Saisonziel Europacup nicht aus dem Blick zu verlieren. „Wir fahren nach Berlin, um zu gewinnen“, sagt er geradeaus, ganz gleich, wie emotional dieses Wochenende für ihn wird. „Das ist ein Spiel, auf das ich mich schon sehr lange freue“, erzählt Bittencourt, „eigentlich schon, seit sie den Aufstieg in die Bundesliga geschafft haben. Dort herrscht eine einmalige Atmosphäre, und es ist für mich eh eine besondere Geschichte.“ Als junger Spieler bei Energie Cottbus musste er oft gegen Union ran, auch als Profi spielte er schon zweimal im Stadion an der Alten Försterei. Der Adrenalin-Faktor sei nach dem Aufstieg bei Union „sehr hoch“, weiß Bittencourt, „mit diesen Fans im Rücken haben sie auch dem Meisterfavoriten Borussia Dortmund ein Bein gestellt.“ Auch der BVB war zu Union gefahren, um beim Aufsteiger drei fest eingeplante Punkte mitzunehmen – und kassierte eine verdiente 1:3-Niederlage.

„Ich zähle die Tage runter, bis es nun für uns nach Berlin geht“, sagt Bittencourt, „in dieser Atmosphäre erstmals das Werder-Trikot zu tragen, da empfinde ich eine riesige Vorfreude. Es kribbelt schon.“ Mit dem 1. FC Köln schaffte er seinerzeit auch etwas sehr Besonderes, nämlich die völlig überraschende Qualifikation für den Europapokal, erstmals nach 25 trostlosen Jahren für den Traditionsverein. Bittencourt weiß also, wie man solche Ziele erreichen kann, auch wenn man nicht zu den sechs besten Mannschaften der Liga gehört. „Entscheidend ist der Teamgeist, also das Klima im Kader“, erklärt er, „wenn das stimmt, kann man auch mal individuelle Qualität schlagen.“ Schon nach den ersten Tagen in Bremen ist er davon überzeugt, „dass hier im Team ein sehr gutes Klima herrscht, genau das kann am Ende ausschlaggebend sein.“ Bittencourt benutzt auch das Wort Mentalität, wenn er über seine neue Mannschaft spricht. Bei der 2:3-Niederlage in Hoffenheim war er Zeuge des Geschehens im Stadion, „und wie Werder da in Unterzahl aufgetreten ist, das zeigt, welche Mentalität in dieser Mannschaft steckt“.

Kohfeldt einer wie Nagelsmann

All das klingt bei Bittencourt zuversichtlich, gelassen und kämpferisch zugleich. Was für ein Mix! Genau das ist es, was Kohfeldt hören und sehen will. Bittencourt erlebte in Hoffenheim einen ähnlich ehrgeizigen jungen Trainer: Julian Nagelsmann. Auch der kann eine Mannschaft auf Briefmarkengröße zusammenfalten, wenn er den Erfolg durch Nachlässigkeiten gefährdet sieht. Irgendwie hatte Bittencourt schon am Mittwochmorgen eine Ahnung davon, was noch kommen würde. Um einen Vergleich von Nagelsmann und Kohfeldt gebeten, sagte er ganz ohne sein sonst so strahlendes Lächeln: „Beide haben eine unglaubliche Siegermentalität. Beide sind unglaubliche Perfektionisten. Und sie sagen gerne auch, wenn was nicht passt.“ Und dann wurde es 5 nach 12.