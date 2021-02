Starker Schneefall bedroht die Austragung der Partie zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen. (Marc Müller / dpa)

Starke Schneefälle, Glatteis und arktische Temperaturen: Der angekündigte Extrem-Winter-Einbruch hat die Stadt Bielefeld in der Nacht zu Sonntag erreicht, was Folgen für Werder Bremens Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld haben könnte. Um 9.00 Uhr soll nach Informationen von des „Focus“ in der Schüco-Arena eine erste Platzbegehung stattfinden. Möglich, dass die Partie danach oder im Laufe des Tages abgesagt wird. Werder Bremen war bereits am Samstag nach Bielefeld gereist. Dort wartet die Mannschaft im Hotel auf eine Entscheidung.

Die Bielefelder Polizei warnt davor, sich draußen aufzuhalten und rät den Menschen, in ihren Häusern zu bleiben.



Weitere Infos folgen.