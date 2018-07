"Schau dir den Kruse an! Und der soll so viele Millionen wert sein?", sollen Fans am Sonntag beim Blitzturnier in Essen hämisch gerufen haben, nachdem der Werder-Stürmer ein Laufduell trotz Vorsprungs gegen Essens Kai Pröger verlor. Das schreibt die "Bild" und thematisiert Kruses Figur. Der Stürmer habe ein "kleines Wohlstandsbäuchlein" aus dem USA-Urlaub mitgebracht.

Für Florian Kohfeldt ist das alles halb so wild. "Wer Max kennt, weiß, dass ihm das keine schlaflose Nacht bereiten wird. Das sah unglücklich aus. Max kommt aus dem Stand, Pröger aus der Geschwindigkeit", wird der Werder-Coach zitiert. Außerdem ist ja auch noch Zeit bis Pflichtspielstart. "Wir haben noch vier Wochen Zeit. Alle müssen noch an ihrer Fitness arbeiten, inklusive Max Kruse. Das weiß er", ordnete Kohfeldt das Thema ein.

