Zum letzten Mal stand Woltemade am Tag vor Heiligabend beim Sieg in der 2. Runde des DFB-Pokals bei Hannover 96 auf dem Platz. (nordphoto / Kokenge)

Knapp vier Wochen lang hatte ihn eine Virus-Infektion außer Gefecht gesetzt - nun ist Nick Woltemade zurück. Am Donnerstag stand der 18-jährige Profi des SV Werder Bremen erstmals wieder gemeinsam mit den Kollegen auf dem Trainingsplatz. Bis er wieder spielen kann, wird es aber noch dauern.

„Nick wird erstmal anteilig am Training teilnehmen“, sagte Werder-Sportchef Frank Baumann gegenüber der DeichStube. Der Offensivspieler, der in der vergangenen Woche seinen Vertrag verlängert hatte, soll behutsam wieder an die Belastung herangeführt werden.

Die Virus-Infektion, die übrigens nicht ansteckend war, weshalb Woltemade in den vergangenen Wochen nicht auf den Kontakt zur Mannschaft verzichten musste, ist nun auskuriert. Für den Spieler geht es nun darum, Frische und Fitness aufzuholen.

„In den nächsten zwei Spielen wird Nick wahrscheinlich noch nicht wieder im Kader stehen“, sagte Baumann. Heißt: Nach den Partien bei Hertha BSC (Samstag, 23. Januar) und gegen Schalke (Samstag, 30. Januar) könnte Woltemade im Pokalspiel gegen den Zweitligisten Greuther Fürth (Dienstag, 2. Februar) erstmals wieder zum Bremer Aufgebot gehören.