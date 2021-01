Torschützen unter sich: Ömer Toprak zeigte gegen Leverkusen eine starke Leistung, den Ausgleich durch Patrick Schick konnte aber auch er nicht verhindern. (Wolfgang Rattay/Reuters Pool/dpa)

Die Fäuste geballt und kurz nach oben gestreckt – mehr Ausdruck von Emotionen gönnte sich Ömer Toprak nicht in einem Moment, der sehr speziell für ihn war. Erstes Bundesliga-Tor seit fast vier Jahren, noch dazu gegen jenen Club, für den er sechs Jahre lang gespielt hatte – es lässt sich nachvollziehen, dass widersprüchliche Gefühle in ihm um die Herrschaft kämpften. Letztlich blieb der Respekt vor Bayer Leverkusen der Punktsieger über die Torfreude. „Ich weiß, was ich den Leuten hier zu verdanken habe. Dementsprechend verhalten war mein Jubel“, sagt der Bremer Innenverteidiger bei „werder.de“ über den Treffer, mit dem er den SV Werder Bremen nach 52 Minuten in Führung gebracht hatte.

Einstudiert war der Treffer nach Freistoßvorlage von Ludwig Augustinsson zwar nicht, denn Werder hatte in der Woche vor dem Spiel nicht in einer Einheit Standardsituationen geübt, dennoch war die Absprache zwischen Vorbereiter und Schütze klar. Toprak: „Ich habe Ludde gesagt, er soll den kurzen Pfosten scharf anspielen.“ Was der Schwede prompt umsetzte. Den Rest erledigte Toprak: Volleyabnahme, Tor – es sah aus, als würde er das jede Woche machen.

Dabei war Toprak mit einem ganz anderen Auftrag in die Partie gegangen. Die Bewachung von Patrik Schick – das war sein Job. „Im Grunde haben wir mit einer Viererkette gespielt – plus Ömer, der sich um Schick kümmern sollte“, erklärte Werder-Trainer Florian Kohfeldt die Defensivtaktik, in der Toprak die Hauptrolle spielte. Ähnlich wie beim 1:1 gegen Bayern München, als der Bremer Robert Lewandowski ausgeschaltet hatte, gelang es diesmal mit Schick. Na ja, fast jedenfalls. In Minute 70 schlug Schick dann doch zu. „Unglücklich“ nannte Toprak den Treffer, der Werder Bremen den Sieg gegen Bayer Leverkusen kostete. Und der der einzige Makel war an seiner eigenen Leistung, die ansonsten überragend war.

Coach Florian Kohfeldt ging jedoch sparsam um mit dem Lob. „Ömer hat es sehr gut gemacht“, sagte er zwar, erinnerte aber auch an die Vorwoche, als Toprak beim 0:2 gegen Union Berlin Teilnehmer am Bremer Totalversagen war: „Wie alle anderen hatte auch er etwas gutzumachen. Was er heute gezeigt hat, ist sein Leistungsstand, den er aber auch konstant abrufen muss. Er ist der Abwehrchef, er ist der Leader.“ Und in Leverkusen, wo er sich sechs Jahre lang sehr wohlgefühlt hatte, hat Toprak es auch gezeigt. Wenngleich er selbst natürlich die „sehr disziplinierte Mannschaftsleistung“ in den Fokus rückte: „Ich freue mich, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben und den Punkt mitgenommen haben.“

Und dennoch blieb ein Restgefühl, dass dieses Remis nicht das Maximum des Möglichen war. Toprak hatte „gemischte Gefühle“, weil Werder dem Gegner kaum Chancen gegönnt hatte und folglich nicht weit weg gewesen sei vom Sieg. Kohfeldt ging es sehr ähnlich, aber mit einem breiteren Fächer an Gründen. Die Defensivtaktik war aufgegangen, die Offensive hat dagegen geschwächelt. Einmal mehr hat Werder aus Kontersituationen kein Kapital geschlagen, einmal mehr ärgerte sich der Trainer darüber. „Einsatz, Mentalität und Disziplin waren top“, urteilte Kohfeldt, „wir hatten aber auch viele Überzahlsituationen, die wir nicht ausgespielt haben. Es wäre aber einfach mehr drin gewesen für uns. Wir waren dem Sieg näher als Leverkusen.“